Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 1. novembra numurā OVV

- Liepiņu ģimene atvadās no Uldevena pils. To pārņem pašvaldība

- Minimālā alga no nākamā gada būs 740 eiro

- Andrii Kushnarov – masieris ar mūziķa dvēseli

- 18 novadniekiem piešķirtas Vītolu fonda stipendijas