* ONKC skatāma Egila Helmaņa foto izstāde "Afganistāna lielvaru ambīciju kapsēta"
"Afganistānā esmu bijis vairākas reizes. Tā ir pietiekami interesanta un spēcīga zeme. Šajā zemē dzīvo cilvēki, kuriem ir pašapziņa, un to var redzēt arī bildēs. Afganistāna ir ļoti krāsaina, ļoti dažāda un smalka zeme. Gan smalka, gan raupja vienlaikus. Kas notiks tālāk ar Afganistānu? Tas ir pašu afgāņu rokās, kā viņi vēlēsies dzīvot. Vai Latvijai jāuzņem kāds, kas negrib dzīvot Talibu režīmā? Tas būtu tikai dabīgi. Arī mūsu vecvecāki bēga no padomju varas, no padomju režīma un okupācijas. Arī viņus kāds pieņēma. Tie nav tikai ekonomiskie bēgļi, tie ir cilvēki, kas izvairās no bailēm un vēlas dzīvot savādāk. Mums jādod viņiem iespēja," uzskata E.Helmanis, piebilstot, ka jautājums par Latvijā patvērumu lūgušo Maimanas mēru un viņa ģimeni joprojām nav atrisināts. Viņš vēl aizvien atrodas Afganistānā, ik dienu baidoties par savu un tuvinieku dzīvību.
* Valdība "pievelk skrūves" nevakcinētajiem;
* Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju: skaidro Labklājības ministrijā;
* Vai šomēnes tiks atvērti veikali "Lidl"?
* Ievēl Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisiju;
* Domāju tā: Sava veida tests būs visiem
Valsts piešķirtais finansējums savu testu jau veicis: naudu partijas dabūja, bet tā partijām neradīja ne mazāko interesi iesakņoties sabiedrībā, lai kaut kā apliecinātu atbildību savu vēlētāju priekšā. Visgrūtākais tests vēlētājiem. Kūtrā piedalīšanās vēlēšanās līdz šim līdzinās kūtrajai vakcinācijai tagad. Bet vienam piekrist negribas, ka tas ir izglītības dēļ: antivakseru un vēlēšanu boikotētāju vidū netrūkst ne bakalauru, ne maģistru, ne doktoru… Bet, jautājums, ko izšķirs mana balss, daudziem cik svarīgs, tik neatbildams.
* Dzejas dienas ienāk Ogres un Taurupes skolās
Šoreiz ar savu veltījumu Dzejas dienām pie mums viesojas Ogres sākumskolas 6.klases skolēni un Taurupes pamatskolas audzēkņi.
* Sports: Ogres handbolisti pie uzvarām vēl netiek; Latvijas sieviešu handbola izlasi vadīs ogrēniete Kudrjavceva; Ogres orientieristiem godalgas Latvijas čempionātā; "Rags BB" galveno balvu izcīna "Avotu Reprezent".
