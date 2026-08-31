Pirmdiena, 31. augusts, 2026 16:00
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 1. septembra numurā
-Suntažu skolas jaunais sākums. Atvērto durvju dienas reportāža
-Vaicājam novadniekiem, ar kādām domām sagaidāt jauno mācību gadu?
-Lielā saruna ar Lielvārdes vidusskolas direktori Inesi Kalnozolu
-Četras novada skolas «Lielās Pūces» reitingā talantīgajiem skolēniem
-Dar` man, tēvis – cauri laikiem, laikmetiem. Upenieka ceļavārdi skolai
-Tukša muca ilgi skan. Novada domes sēdēšanas apskats
-Neatļauti ieroči, neatļautas vielas, neatļautas darbības. Policijas ziņas
-Garākais ārzemnieka vārds Latvijas iedzīvotāju reģistrā