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Pirmdiena, 31.08.2026 16:33
Aigars, Vilma
Pirmdiena, 31. augusts, 2026 16:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 1. septembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 1. septembra numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 31. augusts, 2026 16:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 1. septembra numurā

OVV

-Suntažu skolas jaunais sākums. Atvērto durvju dienas reportāža
-Vaicājam novadniekiem, ar kādām domām sagaidāt jauno mācību gadu?
-Lielā saruna ar Lielvārdes vidusskolas direktori Inesi Kalnozolu
-Četras novada skolas «Lielās Pūces» reitingā talantīgajiem skolēniem
-Dar` man, tēvis – cauri laikiem, laikmetiem. Upenieka ceļavārdi skolai
-Tukša muca ilgi skan. Novada domes sēdēšanas apskats
-Neatļauti ieroči, neatļautas vielas, neatļautas darbības. Policijas ziņas
-Garākais ārzemnieka vārds Latvijas iedzīvotāju reģistrā

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