* Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā šogad sagaidīts jau 300. mazulis
Zeltītes māmiņa stāsta, ka ģimene dzīvo Jaunjelgavā un bērniņa nākšanai pasaulē Ogres slimnīca izvēlēta apzināti, jo par šīs medicīnas iestādes Dzemdību nodaļu dzirdētas vien pozitīvas atsauksmes, un jaunajai māmiņai nenācās vilties – no darbiniekiem ik mirkli sagaidīta laipna un iejūtīga attieksme.
* Jaunajā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas svinību zālē reģistrētas pirmās laulības
Sestdien, 7.augustā, Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa uzsāka laulību reģistrāciju jaunajās telpās, kas atrodas Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā Ogrē, Brīvības ielā 35. Pirmo pāri, kuri "jā" vārdu viens otram teica jaunajā Dzimtsarakstu nodaļas svinību zālē, sveica arī Ogres novada pašvaldības vadība.
* Apstiprināti jaunie Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi;
* Rīt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi uz Ķeguma HES tilta;
* Šonedēļ Aglonā jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības;
* Ogres novadā šobrīd trīs vakanti skolu direktoru amati;
* Ogres novadā – "Mājas kafejnīcu dienas";
* Kabaču un citronu ievārījums;
* Ogres orientieristiem septiņas Latvijas čempionāta medaļas;
* Dzelmēs iegādāta kvīts laimējusi 350 eiro.
