* Ogres novada vidusskolas saņem pašvaldības iegādātos datorus;
* Labdarības akcija "Shoe Box 2021" jau ir sākusies!
Liene Vaskāne, kuras pamatdarbs ir Ogres novada pašvaldības Finanšu nodaļā, tuvojoties Ziemassvētkiem, sadarbībā ar Ogres novada Sociālo dienestu, jau astoto gadu pēc kārtas organizē labdarības akciju „Shoe Box”. Tās laikā ikviens aicināts kļūt par slepeno Ziemassvētku rūķi, sarūpējot kurpju kastē ietilpstošas dāvaniņas sociālā dienesta redzeslokā esošiem bērniem, jauniešiem vai vientuļajiem senioriem Ogres novadā.
* Ielas posmam Ogrē plāno piešķirt Gunāra Astras ielas nosaukumu;
* Ielūdz Margaritas Stārastes Ziemassvētku pasaku pasaulē
Šogad Ogres novada Kultūras centrs sadarbībā ar Ogres teātri pilsētas iedzīvotājus un viesus iepriecinās ar īpašu vides objektu – mirdzošu pasaku mēnesi, ļaujot Ogres pilsētvidē klausīties OT aktieru balsu iedzīvinātās Margaritas Stārastes pasakas.
* Lemj par goda titula "Ķeguma novada lepnums 2021" un Atzinības rakstu piešķiršanu;
* Blaumaņa konkursa zelts aizceļo uz Ogri
"R.Blaumaņa literārās prēmijas konkurss gadu gaitā ir kļuvis populārs un piesaista kuplu rakstītāju pulku, šogad "Braku" muzejs saņēma 142 darbus, kuru autori bija 143 skolēni. Dalībnieki ir no visas Latvijas, taču īpašs gandarījums par Ogres novadu, kurš jau daudzus gadus iepriecina ar jaukiem un kvalitatīviem domrakstiem.
No Ogres novada konkursā piedalījās 25 skolēni, labāko godā – 20 jaunieši," tā "Braku" muzeja vadītāja Zinta Saulīte.
* Sports: florbolisti Helsinkos izcīna uzvaru un piedzīvo zaudējumu; snaiperi sadalījuši Ogres NSC kausus; Ogres peldētājiem medaļas Latvijas Jauniešu čempionātā.
