Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 10. februāra numurā
-Pirms 98. gadiem Saeima Ogres miestam piešķīra pilsētas tiesības
-Ir notikusi mēra, nevis varas maiņa. Secinājumi un prognozes
-Atņem cilvēkam visas «likmes», un viņš nespēlēs! Upenieks par Helmani
-Vaicājam ielās, kā vērtējat mēra maiņu novadā. Ko sakāt par Krauju?
-Bibliotēka elpo aizvien plašāk. Saruna ar Jautrīti Mežjāni
-Kas jauns Ciemupes grāmatu klubiņā “Dalies priekā”
-Goda pilsonis režisors Kārlis Lišmanis un teātris mūža garumā
-Siltums un elektrība no atkritumiem. Pierīgā taps reģenerācijas stacija
-Guļ sniegā, guļ trepēs, neatļauti pērk, neatļauti pārdod. Policijas ziņas
-Uguns nopostījusi ražotni Suntažos