Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 10. jūlija numurā
-Lielākais izlaidums novadā. Ogres Valsts ģimnāziju absolvē 204 jaunieši
-Vaicājam novadniekiem, kā izvēlēties profesiju, lai dzīve laba?
-Sabiedrības noturība un ciestspēja apdraudējumā. Speciālreportāža no Izraēlas
-Ukrainas atbalsta līnijai jātop stiprākai. Par NATO sanāksmi Ankarā
-Izlozēti partiju kārtas numuri Saeimas vēlēšanām
-Varmākam pensionāram – probācijas uzraudzība
-Pa ceļu staigā 50 govis, kautiņā naktsklubā cieš deguns u.c. policijas ziņas
-Boksa treniņi pie Gata Skujas nodrošina ar laimes hormonu
-Lielvārdes florbolam laba attīstības perspektīva
-Doktore Māra Janaus: stārķēniem tagad sākas īstā dzīves skola
-Lielvārdes kungs Daugavas līvzemē - bruņinieks Daniels no Bannerovas
-Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts