* Ogrē līdz 10.jūnijam slēgts Mednieku un Gunāra Astras ielas krustojums;
* Andris Upenieks: Savtīgos kašķos morāle grimst
Tik nevietā un nelaikā, ka allaž korektajai, savaldīgajai Rūtai Dimantei sirds apskrienas: "Es klausos šo diskusiju, kurā pēkšņi pazudusi Ukraina ar visām kara traģēdijām, un jādzird, kur liksim, kur nogrūdīsim, kas vairāk izsitis un kā vēl sitīs…"
* No 11.maija rentgena izmeklējumi būs pieejami arī Lielvārdē;
* Ogres novadā apzināti īpašumi, kur varētu izmitināt Ukrainas kara bēgļus;
* Valsts amatpersonas deklarācija: Deputāts Mangulis gada laikā uzkrājis 15 000 eiro;
* Labās tradīcijas Lielvārdē – jau 38.gadu
* Ikšķiles vidusskolas dambretes čempionātā – 102 dalībnieki;
* Piedalies konkursā un nopelni ielūgumu uz koncertprogrammu "Musique d'amour"!
15.maijā pulksten 19.00 Ogres novada Kultūras centrā – Operetes teātra teatralizētā koncertprogramma "Musique d'amour" ("Mīlestības mūzika"). Tajā spilgtas mūzikas pasaules personības izdziedās fragmentus no dažādām operetēm.
"OVV" sadarbībā ar Operetes teātri piedāvā piedalīties šajā konkursā un nopelnīt ielūgumu uz koncertu.
* Lielvārdē 10.maijā desantēsies izpletņlēcēji;
* Rembates laupītāju lietā uzsāk kriminālvajāšanu;
* Pašvaldības policijā darbu sākusi diennakts dežūrdaļa
Šobrīd Ogres novada pašvaldības policijā strādā 48 darbinieki, un novadu apkalpo trīs diennakts patruļas ekipāžas.
* Sports: Orientieristi 4.maija svētkus svin mežā; Ikšķilietis Gailums Ogrē uzstāda jaunu personīgo rekordu; BK "Ogre" cīnīsies par LBL bronzu.
