Pirmdiena, 9. marts, 2026 12:48

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 10. marta numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 10. marta numurā
-Skaistā ceremonijā pasniegtas novada kultūras balvas
-Jānis Streičs neaiziet, viņš paliek. Ar «Teātri», ar «Limuzīnu», ar «Likteņdzirnām»...
-Bibliotēka, pils, piestātne, satiksme. Iedzīvotāju padomē plāno Lielvārdi
-Kūst sniegs, kūst asfalts. Jāsāk lāpīt ielas un ceļus
-Ogres Dzemdību nodaļā simtais bērniņš ir klāt!
-Akadēmiķis IVARS KALVIŅŠ par klimatu un jauno laikmeta realitāti
-Vai Irānas pasludinātais džihāds apdraud arī Latviju. Ārpolitika
-Reibumā demolē māju, reibumā streipuļo pa ceļu u.c. policijas ziņas
-Olu caurskates ierīce? Vitas Giles krustvārdi

