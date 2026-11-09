Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 10. novembra numurā
-Lāčplēša diena ar jaunu simbolu pilsētā – austošo sauli
-Kā mācītāja Ķirsona asiņainā protesta akcija tuvināja padomju režīma galu
-Lāčplēša jēgu meklējot sevī. Upenieks par būtisko
-Vaicājam ielās, kā jūs atzīmējat Lāčplēša dienu, un ko šī diena jums nozīmē
-Liepiņš vēro, kā Kulbergs nepagurstoši turpina sākt iesākto
-Lauki pabaro aitas un aitas pabaro laukus Strazdiņu ģimenes saimniecībā
-Pateicība Ogres slimnīcai par 80 gadiem novadnieku veselības aprūpē
-Izkrāpj naudu, glabā kontrabandu, aplami šķērso sliedes. Policijas ziņas
-Kura ir Kulakova dzimtā pilsēta? Vitas Giles krustvārdi