Arvīds, Arvis, Druvis
Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 10. oktobra numurā

Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 10. oktobra numurā
Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 10. oktobra numurā

– Ķegumiešus aicina uz “Tobāgo” – piedalīties mūziklā
– Nosvinēti Rembates pagasta svētki
– Dr. Apinis: “Kamēr Dace Kļaviņa stulbi muld, Ogres slimnīca ārstē”
– Kāpēc frau Merkel vaino Baltijas valstis krievijas iebrukumā Ukrainā
– Kur esat, valstsvīri? Upenieks par politiku
– Noslēgušās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025”
– Futbolists Sparāns iegūst labākā aizsarga titulu 
– Sporta klubs “Lielvārde” organizē nodarbības bērniem
– Novadnieks krāpniekiem atdod 26 tūkstošus u.c. policijas ziņas
– Mīklaina zelta zobu un rokas somiņas pazušana pie Ogres zobārstes 
– Iveta Holcmane sarunā ar dzīvi, orientēšanos un “Reljefu”
– Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva rudenim
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

