* Covid – 19 sertifikātu pārbaudes plāno ieviest daudzviet sabiedriskajā transportā
Valdība 7. septembrī lēmusi, ka, ņemot vērā pasažieru skaita pieaugumu, sākoties mācību gadam, sabiedriskajā transportā jānodrošina papildu vēdināšana. Līdz ar to reģionālajā sabiedriskajā transportā varēs uzņemt vairāk pasažieru. Vienlaikus pārvadātāji komerciālajos maršrutos, vilcienu satiksmē un valsts pilsētu transportā varēs organizēt atsevišķus reisus tikai pasažieriem ar sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, tas ir, arī negatīvu Covid – 19 testu.
* Nepilngadīgu bērnu vienu izsēdina no vilciena!
Par laimi, deviņus gadus vecais puisēns neapjucis un no Doles līdz Ikšķilei atnācis mājās kājām...
* Ogres novadā notiks militārās mācības "Namejs 2021";
* Pirmie Krapes muižas svētki un kampaņa "Mans ciems ir "Viedais ciems""
K.Andersone – Krūmiņa piebilst, ka atpazīstamības zīmei "Viedais Ciems" pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija. 12 kopienām žūrija lēma piešķirt “Viedā Ciema” atpazīstamības zīmi, bet 21 kopienai žūrija šogad lēma piešķirt atzinību "Ceļā uz viedo ciemu". Šo atzinību saņēma arī Krapes muiža, Madliena, Meņģele un Rembate.
* Andrejam Pumpuram – 180;
* Ogres novada personības: Meņģelē dzimušais Sudrabu Edžus – skolotājs un rakstnieks
Viņa tēvs Fricis Zilbers pēc amata bija galdnieks, kas bija mācījies pie ērģeļu būvētāja Hūna, gleznotāja Kārļa Hūna tēva. Tiesa, ar savu amatu viņš nodarbojās reti. Tā kā viņš prata spēlēt ērģeles, tad Meņģeles baznīcā bija ērģelnieks un sākotnēji – skolotājs, kurš staigāja no mājas uz māju un mācīja bērniem lasīšanu, rakstīšanu un rēķināšanu. Vēlāk tēvs kļuva par pagastskolas skolotāju. Sudrabu Edžus pirmo izglītību ieguva pie tēva. Bērnība Sudrabu Edžum pagāja trūcīgos, pat nabadzīgos apstākļos. Lai arī tēvs par savu skolotāja darbu saņēma gana labu algu, lielu daļu tās viņš nodzēra.
* Sirdsdomieši – Dzejas dienās;
* Sports: "Lielvārde/Fat Pipe" izcīna 3.vietu pirmssezonas pārbaudes turnīrā; mūsu jaunie basketbolisti gatavojas sezonai; teicami starti LSVS sporta spēlēs.
