* Andris Upenieks: Elposim dziļi – viss ir labi!
Viss ir labi! Pieņemsim, ka tos, kas tā nedomā, vada nedibināts pesimisms vai skaudība, tāpēc neņemsim tādus par pilnu! Kādus tādus? Nu, piemēram, Jānis Domburs: "Labo darbu čempioni nobāl!" RSU profesore Gunta Ancāne: "Mēs dzirdam, cik viss ir labi, bet patiesībā mēs zinām, kā dzīvojam.” RSU politikas zinātnes katedras docente Lelde Metla Rozentāle: “Pozitīvās domāšanas seminārs, kurā ceļam savu pašapziņu. Sprints maratona garumā."
* Lēdmanes mežos redzēts liels lācis
Lācis šķērsoja mednieku līniju desmit metru attālumā no tuvākā cilvēka, turklāt izdarīja to tādā ātrumā, ka aculiecinieks nav paspējis ne nofotografēt, ne nofilmēt plēsēju. "Lācis skrien pa mežu daudz ātrāk par cilvēku. Kad visi saprata, kas tas bija par dzīvnieku, dzinēji ātri vien bija ārā no masta," stāstīja viens no medību dalībniekiem.
Arī par to, kā izvairīties no sastapšanās ar lāci un ko darīt, ja tomēr sastop, – jaunajā "OVV".
* Ogrē – atslēgu koks, Lielvārdē – Edgara Kauliņa skulptūra un muzikālais soliņš
Turpinām ieskatīties Ogres novada pašvaldības budžetā 2022.gadam un iepazīstināt ar šogad un tuvākajā nākotnē iecerētajiem projektiem.
* "Ogres Namsaimnieks": Cik maksā atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?
* Tīnūžu pagastā avarē mikroautobuss, pieci cietušie;
* Pārtikas ražošanas uzņēmums SIA "Senlejas" atzīmē 30 gadu jubileju
"Man bija iespējas veidot uzņēmumu dažādās vietās, bet tā mājas sajūta tomēr vairākkārt ņēma virsroku," tā SIA "Senlejas" īpašnieks Alvis Mihailovs.
* Iedzīvotāji nobalsojuši par trīs krāšņākajām Ogres novada eglītēm;
* Krievijas vēstnieks apmeklē Netes pieminekli Ikšķilē;
* Par ko smaida Austrālijas latvieši?
Anekdotes no "Latviešu ciema avīzītes" Austrālijā.
* Sports: 19.februārī Ķegumā – "Vīru Spēles Winter Edition 2022"; Ogres NSC vieglatlētiem četras medaļas Latvijas čempionātā; "Lielvārde" svin sesto uzvaru pēc kārtas; "ONSC/HK Ogre" turnīra pirmo posmu noslēdz ar uzvaru.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!