Laikraksta „Ogres Vēstis Visiem” 11.janvāra numurā:

Publicitātes foto Lielveikala „Rimi” būvniecības ieceres prezentācija – 25.janvārī pulksten 18 (videokonferences formātā).
* Būt vai nebūt Ikšķilē lielveikalam „Rimi”?Jurģis Kļaviņš raksta: „Manuprāt, pilnīgs sviests! Ne tikai no tā viedokļa, ka tās veikala ēkas nav diez ko pievilcīgas, bet arī smagās mašīnas preču piegādi veiks pa visiem jaunizbūvētajiem apļiem gar skolu, estrādes kalnu, kas nu nekādā veidā neuzlabos drošību uz ceļiem, par bērnu drošību pie skolas vispār lieki piebilst.” Diāna Brunava norāda, ka Ikšķilē pietiek veikalu, kur nopirkt pārtiku, bet pietrūkst laba baseina, SPA, izklaižu vietas ģimenēm ar bērniem. Savukārt Kasparam Freimanim ir gluži cits viedoklis. Viņaprāt, Ikšķilē pat ļoti pietrūkst veikalu, kur iegādāties pārtiku, tāpēc daudzi dodas uz lielveikaliem Ogrē vai Rīgā. Bet Līga Ziemele piebilst, ka Ikšķilē, Ganu ielā, Klusajā ielā, Lejas ielā, dzīvo pietiekami daudz vecu cilvēku (jo tā ir diezgan sena Ikšķiles daļa), kuriem ir grūti kāpt kalnā, lai tiktu līdz viņiem nebūt ne tik tuvajiem veikaliem, kas atrodas centrā. „Es domāju, ka tieši pretēji, šī ir atbalstāma ideja, un neredzu nevienu argumentu, kāpēc tur nevar būt veikals,” uzskata Līga.

* Vakcinācijas sertifikātiem noteikts derīguma termiņš;
* „Bētlemes zvaigzne” Ogrē tagad mirdz uz ūdenstorņa;
.* Plāno izveidot tirgus laukumu Madlienā;
* Labdarības akcijas „Shoe box” laikā sarūpētas 183 dāvaniņas;
* Ķeipenes rokdarbnieču izšuvumi Ogrē;
* Andris Upenieks: Raimonds Pauls palīdz dzīvot
Apzvanīju vairākus draugus, tajā skaitā muzikantus, pajautāju, vai viņiem ir kāda mīļākā Paula dziesma. (..) Muzikants Juris augstāk vērtē dziesmas, kas tapušas arī kora variantā – „Manai dzimtenei”, „Kurzeme” ar Petera vārdiem, savukārt muzikantam Andrim labākā dziesma „Rudens ogle” arī ar Petera vārdiem, kas piedziedājumā izdzied satriecošu dziļumu: „Vēla, vēla tava gaita, rudens ogle,/ Vēju dzītā, nu tev manos pelnos plaukt.” Bet vissaviļņojošāko iespaidu Andrim atstājusi „Rudens ogles” instrumentālā atskaņošana uz Cēsu pils jumta kāda talantīga saksofonista izpildījumā. Vairumam aptaujāto (arī man) izvēlēties mīļāko dziesmu nav iespējams: katrai savs laiks, bet tās joprojām skan pāri laikiem un laikmetiem.


* Rubrikā „Aicina darbā” – vairāki piedāvājumi;
* Sports: Taurupietim Veinbergam Eiropas čempionāta zelts un bronza; „BS Ogre” ar Bērziņu sastāvā svin pirmo uzvaru šosezon; „Lielvārde/Fat Pipe” uzvar ulbrokiešus, piekāpjas cēsniekiem.

