* Vakcinācijas sertifikātiem noteikts derīguma termiņš;
* „Bētlemes zvaigzne” Ogrē tagad mirdz uz ūdenstorņa;
.* Plāno izveidot tirgus laukumu Madlienā;
* Labdarības akcijas „Shoe box” laikā sarūpētas 183 dāvaniņas;
* Ķeipenes rokdarbnieču izšuvumi Ogrē;
* Andris Upenieks: Raimonds Pauls palīdz dzīvot
Apzvanīju vairākus draugus, tajā skaitā muzikantus, pajautāju, vai viņiem ir kāda mīļākā Paula dziesma. (..) Muzikants Juris augstāk vērtē dziesmas, kas tapušas arī kora variantā – „Manai dzimtenei”, „Kurzeme” ar Petera vārdiem, savukārt muzikantam Andrim labākā dziesma „Rudens ogle” arī ar Petera vārdiem, kas piedziedājumā izdzied satriecošu dziļumu: „Vēla, vēla tava gaita, rudens ogle,/ Vēju dzītā, nu tev manos pelnos plaukt.” Bet vissaviļņojošāko iespaidu Andrim atstājusi „Rudens ogles” instrumentālā atskaņošana uz Cēsu pils jumta kāda talantīga saksofonista izpildījumā. Vairumam aptaujāto (arī man) izvēlēties mīļāko dziesmu nav iespējams: katrai savs laiks, bet tās joprojām skan pāri laikiem un laikmetiem.
* Rubrikā „Aicina darbā” – vairāki piedāvājumi;
* Sports: Taurupietim Veinbergam Eiropas čempionāta zelts un bronza; „BS Ogre” ar Bērziņu sastāvā svin pirmo uzvaru šosezon; „Lielvārde/Fat Pipe” uzvar ulbrokiešus, piekāpjas cēsniekiem.