"Skaitījāmies ne vien lietpratīgi saimnieciska, bet arī inteliģenta ģimene. Slavenā Sudrabu Edžus brālis manam tēvam Auseklim bija mūzikas skolotājs. Četri manas dzimtas pārstāvji – Jānis, Jānis Roberts, Marija, vectēvs Eduards Kalnriekstiņi bija skolotāji, teju katrs ar atzīstamu vijoles spēles prasmi. Arī tēvs Auseklis cauriem vakariem muzicēja. Lieki piebilst, ka izvedamo sarakstos bija izglītotākie un krietnākie, gudrākie ļaudis… Svarīgi piemetināt, ka 1949.gada 14.jūnijā no ģimenēm nošķīra tēvus, vīrus spēka gados, kuru liktenis bija izlemts: bada nāve lēģeros vai nāves sods bez izmeklēšanas un tiesas. 1960.gadā no 1941.gada izsūtīšanas mājās atgriezās tikai mana tēva māsa Marta Kalnriekstiņa. Vienīgā. Kāpēc tik vēlu – pēc 19 gadiem? Žēl bija pamest vecāku kapu kopiņas…" mazliet no meņģelieša Edgara Kalnriekstiņa stāstītā.
* Ikšķilē nofilmēta pirmā raidījumu cikla "Latvijas sakrālais mantojums" sērija;
* Suntažnieku Ādamsonu tur aizdomās par spiegošanu Krievijas labā;
* Topošās OVĢ ēkas pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm
Projekts ir apjomīgs, tāpēc projektētājs izstrādājis divus projektus savstarpēji savienotām ēkām – ģimnāzijai un sporta manēžai. Kopējā ēku platība ir 15 tūkstoši kvadrātmetru. Arhitektoniski drosmīgi risinājumi un inovatīvas idejas veidos iespaidīgu ēkas koptēlu un ļaus tai harmoniski iekļauties apkārtējā vidē.
Paredzēts, ka jaunā OVĢ ēka durvis vērs 2022.gada rudenī.
* Ogres stadionā atklāts āra trenežieru laukums;
* Lai piesaistītu jaunos speciālistus, kādreizējo poliklīniku pārbūvē par Ārstu māju
"Medicīnas iestādēm nav viegli piesaistīt un noturēt jaunos speciālistus. Ogre ir augoša pilsēta, kura ieguvusi valstspilsētas statusu, un ir svarīgi, lai mēs spētu nodrošināt saviem iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpi. Ceru, ka Ogrē, izbūvējot Ārstu māju, mēs to spēsim un jaunie ārsti novērtēs iespēju iegūt ne vien darbu, bet arī dzīvojamo platību," teica D.Širovs, piebilstot, ka visos dzīvokļos veikti kvalitatīvi apdares darbi, ieklāts grīdas segums, iebūvēti virtuves skapīši un elektriskā plīts. Mājas pagrabstāvā, kur kādreiz bija konferenču zāle, ierīkota neliela viesību zāle ar somu pirtiņu. Šīs telpas mājas iemītnieki varēs izīrēt savām personīgajām svinībām, lai nevajadzētu svinēt dzīvoklī un traucēt kaimiņus, kuriem, iespējams, agri no rīta jādodas uz dežūru.
* Ogresgalā radīta pludmales volejbola paradīze.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!