Ceturtdiena, 09.10.2025 16:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:14
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 10. maijs, 2021 20:38

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 11.maija numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 11.maija numurā:
Dzintras Dzenes foto Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis iepazīstina LR Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci ar Ogrē pēdējā gada laikā paveikto – Saeimas priekšsēdētāja apmeklē nule kā ekspluatācijā nodoto tiltu pār Ogres upi.
Pirmdiena, 10. maijs, 2021 20:38

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 11.maija numurā:

* Ināra Mūrniece: "Pat neticami, ka īsā laika posmā Ogres izaugsme bijusi tik strauja"
Piektdien, 7.maijā, Ogrē viesojās LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Galvenais viņas darba vizītes mērķis bija iepazīties ar gājēju tuneli zem dzelzceļa posmā starp Mālkalnes prospektu un Skolas ielu. Saeimas priekšsēdētāja kopā ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, viņa vietnieku Gintu Sīviņu un izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali apmeklēja arī vairākus citus būvniecības objektus Ogrē – Ogres Centrālo bibliotēku (OCB), aizsargdambi (straumvirzi) Rīgas HES akvatorijā, jauno gājēju tiltu pār Ogres upi, kā arī paviesojās bijušās sanatorijas “Ogre” restaurētajā zālē.Vairāk – jaunajā "OVV".


* Ar Lielvārdē pirktu loterijas biļeti var laimēt 60 tūkstošus;
* Ogrē sācis darboties masveida vakcinācijas centrs
Kopš pirmdienas, 10.maija, Ogres novada sporta centra hallē (stadiona teritorijā) Skolas ielā 21 sadarbībā ar Ogres rajona slimnīcu uzsākta masveida iedzīvotāju vakcinācija.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* 15.maijā Ķeipenē paredzēts nūjošanas pārgājiens
Ķeipenes pirmsākumi meklējami jau 1743.gadā, kad tika izveidota Jaunķeipenes muiža (Neu – Kaipen).
Mūsdienās par tās kādreizējo godību liecina vien atsevišķi muižas pils drupu fragmenti. Tomēr muižas parks nav vienīgais apskates vērtais objekts šajā pagastā. Atklāt neparastas vietas un izbaudīt gleznu cienīgas ainavas iespējams arī pamesto dzelzceļa sliežu un Pečora ezera apkārtnē, caur kuru vedīs šī pārgājiena maršruts.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Ķeguma novada domes deputātu deklarācijas;
* Ciemupē uzsākti sporta laukuma remontdarbi;
* Ogrē, Dārza ielā, atjauno asfaltbetona segumu
Vairāk stāsta Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers.


* Praktiski un noderīgi: Trīs veselīgi ēdieni no pavasara nezālēm;
* Sports: HK "Ogre" piedzīvo zaudējumu Vaiņodē, sērijā būs trešā spēle; BK "Ogre" cīņu par LBL bronzu sāk ar smagi nākušu uzvaru; Lielvārdes florbolisti piekāpjas cēsniekiem un sakauj stalbiešus.


Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?