* Ar Lielvārdē pirktu loterijas biļeti var laimēt 60 tūkstošus;
* Ogrē sācis darboties masveida vakcinācijas centrs
Kopš pirmdienas, 10.maija, Ogres novada sporta centra hallē (stadiona teritorijā) Skolas ielā 21 sadarbībā ar Ogres rajona slimnīcu uzsākta masveida iedzīvotāju vakcinācija.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* 15.maijā Ķeipenē paredzēts nūjošanas pārgājiens
Ķeipenes pirmsākumi meklējami jau 1743.gadā, kad tika izveidota Jaunķeipenes muiža (Neu – Kaipen).
Mūsdienās par tās kādreizējo godību liecina vien atsevišķi muižas pils drupu fragmenti. Tomēr muižas parks nav vienīgais apskates vērtais objekts šajā pagastā. Atklāt neparastas vietas un izbaudīt gleznu cienīgas ainavas iespējams arī pamesto dzelzceļa sliežu un Pečora ezera apkārtnē, caur kuru vedīs šī pārgājiena maršruts.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Ķeguma novada domes deputātu deklarācijas;
* Ciemupē uzsākti sporta laukuma remontdarbi;
* Ogrē, Dārza ielā, atjauno asfaltbetona segumu
Vairāk stāsta Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers.
* Praktiski un noderīgi: Trīs veselīgi ēdieni no pavasara nezālēm;
* Sports: HK "Ogre" piedzīvo zaudējumu Vaiņodē, sērijā būs trešā spēle; BK "Ogre" cīņu par LBL bronzu sāk ar smagi nākušu uzvaru; Lielvārdes florbolisti piekāpjas cēsniekiem un sakauj stalbiešus.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!