Ceturtdiena, 10. marts, 2022 17:05

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 11.marta numurā:
Sergejs Pudulis dežūras laikā Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļā.Foto no personiskā arhīva
* Ogres slimnīcas Ambulatorajā nodaļā darbu uzsācis neirologs Sergejs PudulisSIA "Ogres rajona slimnīca" Ambulatorajā nodaļā darbu uzsācis neirologs Sergejs Pudulis, kurš pacientus pieņem katru darba dienu un divas – trīs reizes mēnesī dežūrēs arī slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. Turklāt S.Pudulis ir viens no retajiem speciālistiem Latvijā, kurš veic medicīnisko manipulāciju – botulotoksīna blokādi, kas sniedz atvieglojumu pacientiem ar spasticitāti un distoniju. Minētā injekcija pieejama ar valsts līdzfinansējumu. S.Pudulis ne vien sācis darbu Ogres slimnīcā, bet Ogri kopā ar ģimeni izraudzījies par savu dzīvesvietu. Vairāk – jaunajā "OVV".

* Andris Upenieks: Visa pasaule noskatās?
Redakcijas pasta kastītē iekrīt aizkustinošas vēstules tieši tādā – saprašanās valodā rakstītas. Pensionāra Vlad. Ivčenko (Vlad. – vārda saīsinājums) rindas stingras nostājas un dzejiskas apgarotības pilnas. Jūtams, ka rakstījis uztrauktā pacēlumā, varbūt tālab viens otrs vārds ir grūti salasāms. Piedod, cienījamo autor, ja tulkojums no krievu valodas uz latviešu saīsināts un drusku atšķiras no oriģināla, bet pamata doma viena! "Lūk, Staļinam uzticīgs tēls,/ Meliem, tankiem,/ Sankcijām moka un smacē savu Krievzemi pats/ Un izstiepjas savienību slavinošs, smieklīgi cēls./ Bez spēka pret ukraiņu dievišķo slavu,/ Iztirgo sātanam dvēseli savu." Paldies, Vlad. Ivčenko!
Andris Upenieks – arī par cīņu par cilvēku prātiem.


* Aptur līdzdalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā;
* Valsts policijas darbiniekiem tagad ir tiesības nošķirt varmāku bez cietušā iesnieguma;
* Jānis Vitenbergs: Pārmaiņu laiks ir piemērots, lai spertu lielākus soļus
Reģionos ir vajadzīgas jaunas darba vietas un mūsdienīgs dzīvojamais fonds, lai veicinātu cilvēku atgriešanos laukos. Latvijā jāpalielina eksportēto produktu pievienotā vērtība. Paaugstinoties energoresursu cenām, cilvēki arvien biežāk izvēlas zaļās enerģijas veidus, bet valstij jādomā, kā veicināt savu enerģētisko neatkarību, īpaši tagad, kad Krievija sākusi nežēlīgu karu Ukrainā.
Par to visu saruna ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (Nacionālā apvienība).


* Pēteris Sakalaurs vētī domu graudus:
- Tavs tuvākais vienmēr ir nepamanāms.
- Cilvēkam dzīvē pamatā jāmokās un jālokās.
- Dievs vēlas dot daudz ko, bet mēs paņemam maz ko.
- Skriešana – demokrātisks sporta veids, bet riešana – sunisks sporta veids.
- Dzeršana ir vienīgā izeja uz bezizeju.
- Dzērves jūrā kājas nemazgā. Zini savu vietu!
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Sports: Ogres peldētājiem piecas medaļas Latvijas čempionātā; "HK Ogre/HYDROX" uzvara un neizšķirts; HK "Ogre" baltkrieviem atļauj piedalīties sacensībās.

