Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. novembra numurā
- Lāčplēša diena. Saruna ar atvaļināto pulkvedi Jāni Hartmani
- Ne tikai ar Lāčplēša spēku savu zemi sargājot. Upenieka pārdomas
- Suntažu, Tomes un Jumpravas baznīcām piešķirts sakrālā mantojuma finansējums
- Kā prokremliskās partijas mēģina pārzīmoloties projektā «Латвия 150»
- Nakts melnumā pastrādāta provokācija Neatkarības laukumā. Policija meklē vainīgo
- Vīrietis ar nazi sagriezis rokas 72 gadus vecai sievietei u.c. kriminālziņas
- Deputāte Kļaviņa zaudē dāsni apmaksāto darbu Veselības ministrijā
- Cūku sērgas karantīna atcelta, uzņēmumam prāva kompensācija
- Pieogrē notiks plaši mežizstrādes darbi
- Tiesa lēmusi - karjers «Granāti» drīkst strādāt