Pirmdiena, 10.11.2025 14:39
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
Pirmdiena, 10.11.2025 14:39
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
Pirmdiena, 10. novembris, 2025 14:17

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. novembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. novembra numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 10. novembris, 2025 14:17

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. novembra numurā

OVV

- Lāčplēša diena. Saruna ar atvaļināto pulkvedi Jāni Hartmani
- Ne tikai ar Lāčplēša spēku savu zemi sargājot. Upenieka pārdomas
- Suntažu, Tomes un Jumpravas baznīcām piešķirts sakrālā mantojuma finansējums
- Kā prokremliskās partijas mēģina pārzīmoloties projektā «Латвия 150»
- Nakts melnumā pastrādāta provokācija Neatkarības laukumā. Policija meklē vainīgo
- Vīrietis ar nazi sagriezis rokas 72 gadus vecai sievietei u.c. kriminālziņas
- Deputāte Kļaviņa zaudē dāsni apmaksāto darbu Veselības ministrijā
- Cūku sērgas karantīna atcelta, uzņēmumam prāva kompensācija
- Pieogrē notiks plaši mežizstrādes darbi
- Tiesa lēmusi - karjers «Granāti» drīkst strādāt

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?