Ceturtdiena, 10.09.2026 16:12
Albertīne, Jausma
Ceturtdiena, 10.09.2026 16:12
Albertīne, Jausma
Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 14:31

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. septembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. septembra numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 10. septembris, 2026 14:31

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11. septembra numurā

OVV

-Atslēga ir ēdienā. Lielvārdes «Kantei» – 30
-Anna ir klāt! Ogres slimnīcā piedzimis šī gada 400. bērniņš
-Tēvu dienas lielā saruna ar trīs bērnu supertēti Jāni Andžānu
-Kā saprātīgi nobalsot. Upenieka padomi nopietni un pa jokam
-Jurists Stucka par opozīcijas iecerēto Ogres novada uzraudzību
-Mediju ētikas padome lemj par labu laikrakstam. Vārdu prokremlisks drīkst lietot
-Sūdzas par novērošanas kamerām, māju apmētā ar olām u.c. policijas ziņas
-Avāriju izraisījušam alkoholiķim piespriež cietumsodu
-Cigarete būtu jāsadedzina līdz galam. Ko darīt ar izsmēķiem
-Futbola trenerim Jānim Cīrulim atzinība par mūža darbu
-Rembates čempionāts pulcē spēka sporta cienītājus
-Izmisušas skolēna mammas vasara. Lasāmgabals

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.