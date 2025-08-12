Pirmdiena, 11. augusts, 2025 16:00
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. augusta numurā
- Ikšķilē tiekas politiski represētie
- Netiesājiet, citādi tapsiet tiesāti! Viedoklis par vienīgo patieso
- Inventāra trūkums aptur mazo parasportistu iespējas, bet ne sapņus
- Pulks katoļticīgo ceļā uz Aglonu: «Svētceļojuma grūtības atkailina»
- Kad piekautais un sitējs izlīgst
- «Esi sev pirmajā vietā» cena
- Kā pārdēvēt Pionieru ielu? Nepieciešams iedzīvotāju viedoklis
- «Viņa pasaule ir šeit» – bezpajumtnieka stāsts
- Peldas ar troksni, nevēlas doties projām no slimnīcas u.c. policijas ziņas
- Ogrē atklāj nometni ukraiņu bērniem
- Gadu desmitus sena marinētu dārzeņu recepte