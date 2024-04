Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 12.augusta numurā:

* VVD inspektori no Daugavas izceļ maluzvejnieku rīkus

Pēc zvejas rīku apsekošanas konstatēts, ka vienā no vēžu krātiņiem bija iepeldējis arī aptuveni piecus kilogramus smags sams, kas nespēja izkļūt no krātiņa un atrašanas brīdī, tostarp pārlieku siltā ūdens ietekmē, jau bija bez dzīvības pazīmēm, sadalīšanās stadijā.



* “Liepājas autobusu parku” brīdina par līguma laušanu;

* Pensiju indeksācijas koeficients

Tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,2287; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,2314; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,2341. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu – piemēros indeksu 1,2369.

* Plāno septiņu mēnešu pabalstu pensiju saņēmējiem;

* Vēlas pārbūvēt meliorācijas sistēmas Ciemupē

“Ja šo projektu apstiprinās, daudziem tiks saglābti īpašumi, un viņiem vairs nevajadzēs dzīvot līdz potītēm ūdenī,” tā E.Helmanis.

* Notiek būvdarbi uz vairākiem Ogres novada autoceļiem

Ogres novadā plānots pārbūvēt autoceļa Rīga – Daugavpils posmu Lielvārdē, kā arī šosejas posmā no Ogres līdz Ķegumam atjaunot segumu. Divi remontdarbu posmi paredzēti arī uz autoceļa Rīga–Ērgļi.

* Uzsākta Saules prospekta pārbūve Ogrē;

* Dzīvesstāsts: Meklējot tēvu, atrod trīs pusbrāļus

Gandrīz 30 savas dzīves gadus Katrīna Zvirbule – Hotčenkova aizvadījusi Hersonā, Ukrainā, kur pabeigta skola, augstskola un izveidota ģimene. Bēgot no okupācijas un kara šausmām, viņa kopā ar tuviniekiem veikusi garu un grūtu ceļu, līdz beidzot ieradusies Latvijā jeb precīzāk būtu teikt – atgriezusies. Katrīnai pasē rakstīts – latviete, jo viņa dzimusi Ogrē, kur aizvadījusi pirmos piecus dzīves gadus. Vēl ilgi pirms kara jaunā sieviete Latvijā sāka meklēt tēvu, ar kuru bija zuduši sakari. Tēvu viņa neatrada, toties atrada trīs brāļus, par kuru eksistenci pat nenojauta.

* Ogres pilsētas svētku programma;

* Ogres stadiona āra trenažieru laukums gaida vingrotājus

Āra trenažieru laukums Ogres stadionā pieejams katru dienu no pulksten 6.00 līdz 22.00. Laukumu iespējams izmantot bez maksas, bet grupām, sākot no trim personām, trenažieru zonas apmeklējums jāsaskaņo.

* Pirmās ziņas no BK “Ogre” nometnes

Sastāvā nepaliks neviens no pagājušās sezonas leģionāriem (Niksons, Poška, Juciks). Kā izteicās Švēde, nākamajā sezonā ar ārzemnieku piesaisti klubs neaizraušoties, vismaz līdz izslēgšanas spēļu sākumam komandā tādu nebūs.

* Rembates ielu spēlēs uzvar komanda “Līvānu mājas”;

* 13.augustā – krāšņā ĶEGUMA SURF PLUDMALES BALLĪTE!

