Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. decembra numurā
- Latviskās dzīvesziņas kopas «Silavoti» mantojums nākotnei
- Eiropa uzņem aizsardzības kursu. Starptautiskā politika
- Svētīti ir priviliģētie. Upenieks par algām un prēmijām valsts pārvaldē
- Zemnieka un politiķa Dimanta iznāciens pie valdības mājas
- Valsts kontrole pret administratīvajām komisijām
- Sporta organizatorei Ivetai Holcmanei balva par mūža ieguldījumu
- Visi aicināti uz Ziemassvētku orientēšanās sprintu!
- Kārtējam dzērājšoferim – probācija un atvadas no auto
- Zog, dzer pie stūres, paņem kredītu u.c. policijas ziņas
- Slimnīcā vairāk gripas pacientu
- Mūzika ir dvēseles ierocis. Diriģents un politiķis Atvars Lakstīgala
- Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva decembrim
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Politiskais barometrs rāda lielas vētras. Iz pagājības 1928. gads
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts