"Maskavā tolaik bija ļoti daudz latviešu studentu, un mēs izveidojām Maskavas studentu apvienību "Krišjānis", kuras pirmais vadītājs bija Ainārs Dimants. Bijām ļoti aktīvi, uz savām augstskolām vedām avīzi "Atmoda", kas iznāca arī krievu valodā. Augstskolas grupā bija studenti no dažādām valstīm – Polijas, Ungārijas, Bulgārijas, Čehoslovākijas, Vācijas, arī no padomju republikām, tostarp Baltkrievijas," atceras Ingura, kuras grupas biedrs bija arī viens no šā brīža Baltkrievijas opozīcijas līderiem Valērijs Cepkalo.
* Domāju tā: Cauri smiekliem un asarām
"Nezinu, kas izdomājis to pandēmijas luksoforu, bet jādomā, ka ar gudru ziņu, lai sērgas bīstamība vieglāk būtu saprotama ne tikai bērniem, bet arī izglītības ministrei Ilgai Šuplinskai. Sava loģika tur ir, tieši tāda, kāda iekļauta ceļu satiksmes noteikumos: ja zaļš, tad – uzmanīgi ielai pāri! Ja dzeltens, tad – pēc satiksmes noteikumu gara dzeltens ir tas pats, kas sarkans, – bremzē, apstājies! Ja sarkans, stop, ne soli! Vēl ieviesta tumši sarkanā gaisma, kurai vajadzētu signalizēt asi – stop, pasargi, Dievs, ne soli, nelien tuvumā un nelaid nevienu sev tuvumā! Bet ko Šuplinska? Aidā, bērni, pāri ielai un uz skolu prom!" tā Andris Upenieks.
* Pensionārei izkrāpj 23 tūkstošus eiro;
* Vakcīnai pret Covid-19 var pieteikties arī telefoniski;
* Ciemos pie mums: televīzijas žurnāliste, raidījuma "Savai zemītei" veidotāja Daina Bruņiniece
"Skauģu mums visos laikos nav trūcis. Kremt, ai, kā kremt otra cilvēka labklājības izpausmes! Kaimiņš nopērk labu mašīnu, un skauģis uzreiz spriež: "Kāpēc viņam ir, bet man nav?!", nevis: "Ko es varētu darīt, lai arī tiktu pie labāka braucamā?" Tai nenovīdībā tev aizmiglojas acis un tu nemaz neredzi, ka kaimiņš varbūt desmit reižu vairāk par tevi strādā, kamēr tu tikai gremzies. Ja skauģis zinātu, ka kaimiņam tā viņa skaušana ir vēl lielāks stimuls tālākai augsmei, tad varbūt apsīktu. Kā saka mans draugs Ēriks Hānbergs: "Ir jāiemācās priecāties par otra prieku." "
* Piedzēries kravas automašīnas šoferis izraisa avāriju Tīnūžos;
* Uz karstām pēdām Ogrē aiztur jauniešus, kuri sievietei nolaupīja somiņu;
* Jāņa Mozuļa fotogrāfijās – 20.gadsimta 70.gadi Ogrē.
