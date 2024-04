Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 12.jūlija numurā:

* Kad dzīve jāsāk no nulles

Viņiem bija viss – iemīļots darbs, tuvinieki, draugi, skaisti iekopta māja ar nule kā izbūvētu āra baseinu, bet to visu sagrāva karš. Ukraiņi Tatjana un Vladimirs Ļahovoji vienā brīdī palika faktiski ar to, kas mugurā, un bija spiesti doties bēgļu gaitās. Šobrīd abi pieredzējušie mediķi darbu raduši SIA “Ogres rajona slimnīca” un ir pateicīgi gan slimnīcas vadībai, gan kolektīvam, jo Ogre tagad kļuvusi arī par viņu mājām.

Tatjanas vecāki – inženieri ķīmiķi – joprojām atrodas praktiski sagrautajā un Krievijas armijas ieņemtajā Severodoneckā, bet Vladimira mamma, ārste – infektoloģe, medicīnas zinātņu doktora kandidāte, un 94 gadus vecā vecmamma, kuru nebija iespējams pārvietot, ir palikušas netālu esošajā Kremenskā. Kopš 3.maija ar viņiem sazināties praktiski nav iespējams, jo mobilie sakari nedarbojas, nav elektrības, nav gāzes un ūdens.

Saņemt skopas ziņas iespējams vien tad, ja kādam izdevies no šī apgabala izbraukt un nodot kādu zīmīti. Tieši tā Tatjana saņēma ziņu, ka gājis bojā viņas brālis, kuru tuvinieki apglabāja 29.jūnijā. Viņš bija devies nogādāt pārtiku kādai uz gultas gulošai sievietei un neatgriezās. Ģimene brāļa mirstīgās atliekas atrada tikai pēc nedēļas...

Vairāk – jaunajā “OVV”.



* Aktuālās vakances Ogres novada pašvaldībā;

* “Liepājas autobusu parka” (LAP) vadība visas nepilnības sola novērst līdz 18.jūlijam

LAP ir palielinājis klientu zvanu centra kapacitāti, lai gadījumos, kad notiek reisa atcelšana vai aizkavēšanās, iedzīvotāji var ērti un ātri sazvanīt pārvadātāju. LAP lūdz pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.lap.lv un vērsties pēc papildu informācijas LAP zvanu centrā Ogrē, zvanot uz tālruni: 80700004.

Savukārt Autotransporta direkcijas pārstāvji atgādina, ka pasažieriem ir tiesības pieprasīt naudu par iegādātajām biļetēm uz neizpildītajiem reisiem pilnā apmērā. Gadījumā, ja pasažieri nokļūšanai vēlamajā galapunktā ir bijuši spiesti izmantot citu transporta veidu neizpildīta reisa dēļ, pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja, kuram ir pienākums kompensēt radušos izdevumus.



* Pašvaldības darbinieki saliedējas sporta spēlēs

Pagājušās nedēļas nogalē Ogresgalā, bijušā hipodroma laukumā, pēc pāris gadu pārtraukuma atkal norisinājās Ogres novada pašvaldības darbinieku sporta spēles. Pasākuma piedalījās 12 komandas, bet neviena netika izcelta kā šo spēļu uzvarētāja, jo ieguvēji bija visi, kas piedalījās, jo dalībnieki gan fiziski pakustējās, gan atpūtās, bet galvenais – saliedējās kā vienots kolektīvs.



* Ogres novada pārstāvji Ņilovs un Gailis startē pasaules čempionātā;

* Ogrēnietis Andris Sarksņa izcīna Baltijas čempionāta bronzu.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet ! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!