Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. jūnija numurā
-Pansionāts, kāds tas ir. Viesojamies Madlienas veco ļaužu namā
-Vaicājam novadniekiem, kāpēc tik daudzi seniori vecumdienās paliek vieni
-13. jūnija vakara miers nezināmās priekšnojautās. 1941. gads. Genocīds
-Sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Par partijām tikai labu vai KNAB
-Mūrmaņu “Murķīšos” Meņģelē aug izcili gaļas liellopi
-Zaļā ekonomika. Kūdras nozare cer atgūt iepriekšējos gados zaudēto
-Taurupē nokosts vistu ganāmpulks. Gailis pusdzīvs. Vainīga sesku ģimene
-Brauc bez tiesībām, iesprūst liftā, salauž žokli u.c. policijas ziņas
-Motorollera vadītājs ietriecas automašīnā un bēg
-Marta Sīviņai ASV Dienvidaustrumu konferences čempionātā – 5935 punkti!
-Motobraucējam Jonasam Ķeguma posmā piektā vieta
-Iz pagājības. 1929. gads un sieviešu jautājums. Kā flirts bojā laimi
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts