Ceturtdiena, 11.06.2026 15:27
Ingus, Mairis, Vidvuds
Ceturtdiena, 11.06.2026 15:27
Ingus, Mairis, Vidvuds
Ceturtdiena, 11. jūnijs, 2026 12:48

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. jūnija numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. jūnija numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 11. jūnijs, 2026 12:48

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. jūnija numurā

OVV

-Pansionāts, kāds tas ir. Viesojamies Madlienas veco ļaužu namā
-Vaicājam novadniekiem, kāpēc tik daudzi seniori vecumdienās paliek vieni
-13. jūnija vakara miers nezināmās priekšnojautās. 1941. gads. Genocīds
-Sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Par partijām tikai labu vai KNAB
-Mūrmaņu “Murķīšos” Meņģelē aug izcili gaļas liellopi
-Zaļā ekonomika. Kūdras nozare cer atgūt iepriekšējos gados zaudēto
-Taurupē nokosts vistu ganāmpulks. Gailis pusdzīvs. Vainīga sesku ģimene
-Brauc bez tiesībām, iesprūst liftā, salauž žokli u.c. policijas ziņas
-Motorollera vadītājs ietriecas automašīnā un bēg
-Marta Sīviņai ASV Dienvidaustrumu konferences čempionātā – 5935 punkti!
-Motobraucējam Jonasam Ķeguma posmā piektā vieta
-Iz pagājības. 1929. gads un sieviešu jautājums. Kā flirts bojā laimi
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?