Pirmdiena, 11. maijs, 2026 13:31
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. maija numurā
-Ministrs Sprūds tiek atkāpts un atkāpjas
-Dronu spekulācijās visvairāk cieš uzticēšanās. Upenieks par aktuālo
-Vaicājam ielās, ko domājat par incidentiem ar droniem
-Fotoziņa no Izraēlas valsts 78. Neatkarības gadadienas pieņemšanas
-Nebija nemaz tik slikti? Valstu saraksts, kurās iebrukusi krievija
-Lauberiete Kristīne Purviņa: Es esmu savā vietā!
-Godprātīgs nodokļu maksātājs - “Pannas” īpašnieks Māris Mālmeisters
-40 miljoni elektromobilitātes atbalstam un jauni izaicinājumi
-Pieklīst suns, klaiņo govis, balodis balkonā u.c. policijas ziņas
-Ogres invalīdu biedrība pavasara izbraucienā