Jautāts, vai jūtas gandarīts par šo spriedumu, Egils Helmanis atzīst, ka nē: "Ir teiciens – novēlots taisnīgums nav nekādas taisnīgums. Tie bija mani politiskie oponenti, kuri vēlējās izrēķināties, jo biju pieteicis savu kandidatūru pašvaldību vēlēšanām. Ogrē tolaik nebija pat nevienu kāpņu, kas ved līdz upei, nebija neviena sakārtota celiņa gar upi, mums nebija Zilo kalnu dabas parka. Redzēju, ka Ogrei ir milzīgs potenciāls, kuru mēs vienkārši neizmantojam. Vēlējos piedalīties šajā politiskajā procesā, un tie cilvēki zināja, ka nenāku politikā, lai kārtotu darījumus, bet nāku, lai mēs visi varētu lepoties ar savu pilsētu, dzīvot savādāk. Tāpēc divas nedēļas pirms pašvaldību vēlēšanām man inscenēja šādu procesu. Tagad, kad pagājuši 12 gadi, pasaka, ka nav bijis nozieguma sastāva, ka šo nozieguma sastāvu mēģināja izveidot uz provokācijas bāzes. Kad tiesnese Zeltīte Kusiņa runāja tiesas sēdē un pasludināja spriedumu, pārņēma sajūta, ka atrodos greizo spoguļu karaļvalstī, kur iztrūkstošās detaļas tiek piedomātas klāt," saka Egils Helmanis.
* Klibā komunikācija
"Valdība sola jaunu komunikācijas modeli, kurā mūs apgaismošot nevis amatpersonas, bet citi, kuru vārdam ir svars. Vētru sociālajos tīklos sacēlusi rakstniece Māra Zālīte ar "darbaļaužu vēstules" cienīgu vēstījumu Krišjāņa Kariņa aizstāvībai, kurā netrūkst glaimu," tā Andris Upenieks.
* Ķeguma novads vairs nav "drošo skolu" sarakstā;
* SIA "Ogres Namsaimnieks" arī šogad klientiem piedāvā nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
* Ķeguma novadā līdzfinansē pieslēgumus ūdensvadam un kanalizācijai;
* … Un atnāca Pegazs: Sirdsdomieši modina pavasari;
* Pirms pusgadsimta: velokross Jāņa Mozuļa fotogrāfijās;
* Ogres un Ikšķiles sieviešu basketbols debitē augstākajā līmenī;
* "Ogrei" melnā diena un zaudējums Sīpoliņa pārstāvētajai "Liepājai"".
