Ogres novada pašvaldības Apbalvojumu konsultatīvajā komisijā tika saņemts Ogres novada Kultūras centra pārstāvju iesniegums par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Ogres teātra aktrisei (kopš 1987.gada) un prezidentei (kopš 1997.gada) Laumai Straumei.
Iesniegumā teikts, ka Laumas Straumes enerģija, pašaizliedzība, radošais ieguldījums vairāku gadu desmitu gaitā kļuvis par neatņemamu Ogres teātra un visas Ogres pilsētas kultūras dzīves fundamentu.
* Daina Grīnhofa – "Goda Lielvārdiete"
Dainu Grīnhofu minētajam apbalvojumam izvirzīja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Latviešu valodas un svešvalodu metodiskās komisijas pārstāvji, kuru pieteikumā norādīts, ka gan skolotājas audzēkņi, gan arī kolēģi atzinīgi vērtē D.Grīnhofas atbildību un sirdsdegsmi, ar kādu šo gadu garumā nodotas zināšanas sešām audzināmajām klasēm.
* "Gada ogrēnietis 2021" – Ilga Marta Linkuma, Gunita Bičule un Kārlis Knopkens;
* Andris Upenieks: Lāčplēša jēgu meklējot sevī
Nav viņu vairs šai saulē. Neviena Lāčplēša ordeņa kavaliera. Visi debesīs. Jāņa sētas 1995.gadā izdotajā grāmatā "Lāčplēša kara ordeņa kavalieri" sirds siltumā uzšķiras 536.lappuse, no kuras stiprs un lepns kaut kur tālumā sapņaini raugās mans vectēvs Augusts Upenieks. Lepojos.
* Ikšķiles jaunajiem māksliniekiem godalgotas vietas vizuālās mākslas konkursā;
* Ēku Ogrē, Brīvības ielā 2, atsavinās sabiedrības vajadzībām
Spraigas diskusijas par lēmumprojektu atsavināt ēku Ogrē, Brīvības ielā 2, norisinājās nedēļu iepriekš, 4.novembra Finanšu komitejas sēdē, kur atklājās, ka deputātiem ir visnotaļ atšķirīga izpratne par vēstures notikumu nozīmīgumu.
* Ogrē darbu sākusi ārste nefroloģe, interniste Baiba Vernere
"Domājot par saviem pacientiem, Ogres slimnīcā iegādāta hemodialīzes iekārta jeb mākslīgā niere. Lai varētu sākt sniegt šo pakalpojumu, nepieciešams apmācīt medicīnas māsas, un tiklīdz darbs ar hemodialīzes iekārtu būs apgūts, sāksim piedāvāt šo pakalpojumu," stāsta B.Vernere, kura RSU kādu laiku strādājusi tieši hemodialīzes nodaļā.
* "Lidl" veicina tautiešu atgriešanos;
* Sports: Uz pasaules čempionātu dosies pieci Lielvārdes fl orbola audzēkņi; Komandā "Kurbads" pieci mūsu novada hokejisti; Kaspara Bērziņa komandai divi zaudējumi.
