"Man ir brīnišķīga profesionāļu komanda. Līdzšinējā inspektore Ligita Jansone, kura šajā amatā strādā jau 18 gadus un tagad būs viena no trim Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecēm. Mana vietniece būs arī bijušā Ikšķiles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valentīna Kābele un bijušā Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Baiko – tie ir cilvēki, kuri labi pārzina šo darbu, un mēs varam jau no pirmās dienas strādāt intensīvā režīmā. Patiesībā darba ir tik daudz, ka pat pietrūktu laika kādu apmācīt, ja kolektīvā būtu pieņemts jauns darbinieks, kas nepārzinātu mūsu uzdevumus," saka V.Leimane.
Stils nemainās: neredzamos aizkulišu kaktos, ar milzu kavēšanos, naktīs, pilnmēnešos, buramstundās – vienojāmies, ka vienosimies otrdien, otrdien, ka lemsim ceturtdien, ceturtdien izlemsim, par ko izlemt, piektdien lemsim, par ko vienosimies…
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa Kriminālpolicijas priekšnieka vietniece Oksana Kramarova skaidro, ka saistībā ar notikušo ugunsnelaimi ir uzsākts kriminālprocess un norīkotas ekspertīzes. Tikai pēc to rezultātu saņemšanas varēs spriest par aizdegšanās iemesliem. Netiek izslēgta arī ļaunprātīga dedzināšana, taču šobrīd izdarīt kādus secinājumus vēl ir pāragri.
"OVV" iepriekšējā numura rubrikā "Policija informē" publicējām šādu ziņu: "4.oktobrī militārajā lidlaukā Rembates pagastā pieklīdis savainots suns. Informācija nodota dzīvnieku patversmei "Mežvairogi"." Pēc pusdienām malkojot kafiju, to izlasīja Aina un Edmunds Būmaņi Ķegumā un zibenīgi lēma: "Braucam!" Un tajā pašā piektdienā pulksten 17.19 viņi jau zvanīja redakcijai un pateicās par šo vēsti.
"Mūsu Ronda pazuda 11.septembrī, pusnaktī. Kaimiņš šāva raķetes, turklāt iegadījās arī lietus un pērkons. Sunīte bija norāvusies un aizskrējusi nezināmā virzienā," stāsta E.Būmanis. "Sekojām dzīvnieku patversmju jaunākajai informācijai, bet Rondu tur neatradām."
