Ceturtdiena, 11. septembris, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. septembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. septembra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12. septembra numurā

- Pasaules līmeņa skaņas aparatūra Kultūras centra Lielajā zālē
- Labdarības akcija “Palīdzi atrast tēti!” Varbūt jau šogad...
- Upenieks par antidženderisma pētījumiem un budžeta šķērdēšanu
- Kā slimnīcu reforma skars veselības aprūpi Ogres novadā
- Pēc sēņu karbonādes baudīšanas – uz slimnīcu
- Nepļauj zāli, pļauj reibumā, guļ pieturā u.c. policijas ziņas
- Ikšķilē aug jaunā smaiļotāju paaudze. Treneris Juris Apters
- Kristīne Ludborža aicina topošos vieglatlētus
- Dokumentāls stāsts ar vienu šaujamo un erotisku literatūru
- Ainiņa vilcienā ar kovidu, bērzu un čukčukbāni
- Saeimas saruniņas atgriežas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles

