* Katrā tautā reliģiskā vēsts ienāk ar nacionālajām drānām
"Pret tautiskajām tradīcijām visbiežāk iebilst jaunatgrieztie kristieši, kas jūtas nedroši un nepieredzējuši savā pārliecībā, tāpēc, līdzīgi vahābiskā islāma novirziena piekritējiem, visās reliģiskā kulta tautiskajās izpausmēs saskata elkdievības draudus.
Olas un šūpoles ir dekorācija svarīgākajam – vēstījumam, ka tava un mana dzīve neaprobežojas tikai ar strauju pārskrējienu no šūpuļa līdz kapam," tā Dr. Hist. Eccl., priesteris Andris Priede.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Pie PMLP veidojas desmitiem cilvēku garas rindas;
* 19.aprīlī vēl viena mobilās diagnostikas diena Ogrē;
* Senioru skola Ikšķilē gaida jaunus audzēkņus
Ikšķiles Senioru skola meklē atbildi uz jautājumu – kā šajā mainīgajā pasaulē piedzīvot pilnvērtīgas vecumdienas. Skolas mērķis ir veicināt pensijas un pirmspensijas iedzīvotāju iniciatīvu savas dzīves kvalitātes saglabāšanā, saskaroties ar novecošanu, darba dzīves un sociālo paradumu izmaiņām.
* Energoefektivitātes pasākumi PII "Ābelīte" ļāvuši būtiski ietaupīt finanšu līdzekļus;
* Ukraina pirms Zelenska ar kara elpu pakausī
"Aploksnes Ukrainas parlamenta vēlēšanās vismaz toreiz neeksistēja. Listes kā tādas šalles tika ieslidinātas urnās. Pēc likuma esot jāaizloka, bet, ja neaizloka, neviens pa nagiem nesita. Šāda rīcība visdrīzāk liecina, ka vēlētājs ir uzpirkts un kādai modrai acij (nav izslēgts, ka tas bija kāds no vietējiem novērotājiem) demonstrē, ka ir atzīmējis vajadzīgo partiju vai kandidātu, lai, izejot no iecirkņa, saņemtu vienu stolāru vai jebkuras citas apķērīgās galvas "valūtu". Štāba monitorā pamanījām iecirkni, kur aiz kabīnes aizkariņiem zibsnī zibspuldzes gaismas. Arī tas nozīmē tieši to pašu – vēlētājs kādam pierādīs, ka ir ievilcis krustiņu pareizajā vietā. Videokameras fiksēja arī "tehnisku kļūmi"" – īsi pirms vēlēšanu pēdējās stundiņas vienā no iecirkņiem uz divām minūtēm pazuda elektrība, skolas sporta zālē kļuva tumšs kā peklē. Divas minūtes ir pietiekami ilgs laiks, lai samestu urnās kaudzīti ar jau iepriekš sagatavotām “mirušo dvēseļu” listēm, jo arī spiedogu pasēs nelika. Urnas caurspīdīgas, jo iepriekšējās vēlēšanās bijuši gadījumi, kad, lai sabojātu listes apgabalos, kur nav izredzes uzvarēt vajadzīgajai partijai vai kandidātam, urnās sabēra krāsojošu pulveri, briljanta zaļo vai zilos graudiņus. Un beigta balle – apgabala rezultāti anulēti! Tie bija tikai brutālākie pārkāpumi, ko redzējām savām acīm. Vietējie kolēģi žurnālisti sacīja: "Zinot, kādā līmenī Ukrainā ir korupcija, pati vēlēšanu ideja šķiet smieklīga." Diemžēl politika, tostarp vēlēšanu rezultāti, vidusmēra ukraiņus daudz neuztrauca, un tā bija slikta zīme, jo Ukraina manāmi izslīdēja ukraiņiem no rokām," tā starptautiskā vēlēšanu novērotāja Guna Roze.
* Kādreizējā Ogres dzīvnieku patversmē pajumti raduši 12 suņi no Ukrainas un viņu audzētājas;
* Sports: BK "Ogre" ierindojas 4.vietā; Lielvārdes jaunie florbolisti – 1.līgas vicečempioni; "Ogres Vilki" izcīna zelta medaļas un čempionu kausu.
