Ceturtdiena, 09.10.2025 16:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:14
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 12. aprīlis, 2021 19:07

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 13.aprīļa numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 13.aprīļa numurā:
Par 23 vietām jaunajā Ogre novada pašvaldības domē cīnīsies 243 deputātu kandidāti.Dzintras Dzenes foto
Pirmdiena, 12. aprīlis, 2021 19:07

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 13.aprīļa numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 13.aprīļa numurā:


* Izlozēti deputātu kandidātu sarakstu kārtas numuri gaidāmajām Ogres novada pašvaldības vēlēšanām
5.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un no 1.jūlija Ogres novadu veidos četri pašreizējie novadi – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres. Iedzīvotāju intereses jaunajā, daudz lielākajā pašvaldībā pārstāvēs 23 iedzīvotāju ievēlētie deputāti, kurus ikviens varēs izraudzīties no 12 politisko partiju un partiju apvienību sarakstiem.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Andris Upenieks: Atbildība tā pati bezatbildība vien paliek?
"Vai valstiskais brāķis neeksistē jau sen, un krīze nav tā, kas to izgaismo piedauzīgā kailumā?" jautā autors.
Visu rakstu lasiet 13.aprīļa "OVV".
* Ogrēniete Bidzāne laimē 12 tūkstošus eiro;
* SPRK brīdina par krāpniecisko zvanu aktivizēšanos;
* Ogres novadā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvniecības darbi;
* Šogad "Solo talkotāji" talkas maisus varēs saņemt "Maxima" veikalos;
* "Pie Zelta liepas" veiksmes stāsts piedzīvojis fiasko
Ogres novada pašvaldības 8.aprīļa komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Bļoda.lv" un jauna konkursa izsludināšanu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ēkā "Pie Zelta liepas". Šo uzdevumu nedaudz sarežģī tas, ka, līdzīgi kā iepriekš, konkursā var piedalīties tikai sociālie uzņēmēji.
Vairāk lasiet jaunajā "OVV"!
* Praktiski un noderīgi: Garneļu un svaigā siera pastētes recepte; Desmit lieliski šefpavāra ieteikumi kulinārijā; Kā samazināt cukura patēriņu ikdienā?
* Lielvārdes florbolistiem četri zaudējumi pēc kārtas
ELVI florbola līgas vīriešiem pašreizējā čempione "Lielvārde/Fat Pipe" piedzīvojusi četrus zaudējumus pēc kārtas – pretinieku laukumā atzīts "Valmieras", "Pārgaujas" un "Talsu NSS/Krauzers" pārākums, bet mājas spēlē piedzīvota sakāve pret komandu "Irlava/Avant".
Vairāk – Ritvara Raita rakstā.


Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?