* Izlozēti deputātu kandidātu sarakstu kārtas numuri gaidāmajām Ogres novada pašvaldības vēlēšanām
5.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un no 1.jūlija Ogres novadu veidos četri pašreizējie novadi – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres. Iedzīvotāju intereses jaunajā, daudz lielākajā pašvaldībā pārstāvēs 23 iedzīvotāju ievēlētie deputāti, kurus ikviens varēs izraudzīties no 12 politisko partiju un partiju apvienību sarakstiem.
* Andris Upenieks: Atbildība tā pati bezatbildība vien paliek?
"Vai valstiskais brāķis neeksistē jau sen, un krīze nav tā, kas to izgaismo piedauzīgā kailumā?" jautā autors.
* Ogrēniete Bidzāne laimē 12 tūkstošus eiro;
* SPRK brīdina par krāpniecisko zvanu aktivizēšanos;
* Ogres novadā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvniecības darbi;
* Šogad "Solo talkotāji" talkas maisus varēs saņemt "Maxima" veikalos;
* "Pie Zelta liepas" veiksmes stāsts piedzīvojis fiasko
Ogres novada pašvaldības 8.aprīļa komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Bļoda.lv" un jauna konkursa izsludināšanu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ēkā "Pie Zelta liepas". Šo uzdevumu nedaudz sarežģī tas, ka, līdzīgi kā iepriekš, konkursā var piedalīties tikai sociālie uzņēmēji.
* Praktiski un noderīgi: Garneļu un svaigā siera pastētes recepte; Desmit lieliski šefpavāra ieteikumi kulinārijā; Kā samazināt cukura patēriņu ikdienā?
* Lielvārdes florbolistiem četri zaudējumi pēc kārtas
ELVI florbola līgas vīriešiem pašreizējā čempione "Lielvārde/Fat Pipe" piedzīvojusi četrus zaudējumus pēc kārtas – pretinieku laukumā atzīts "Valmieras", "Pārgaujas" un "Talsu NSS/Krauzers" pārākums, bet mājas spēlē piedzīvota sakāve pret komandu "Irlava/Avant".
