* ONKC arī pēc reorganizācijas turpinās vadīt Elīna Aupe
"Šobrīd mēs veidojamies par ļoti spēcīgu komandu un sev, tāpat kā kolēģiem, novēlu izaugsmi un ņemt pretī visu, ko dzīve dod, arī izaicinājumus, nedomāt, ka es to nevarēšu. Ir jātic sev un saviem spēkiem," saka Elīna Aupe.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Lielvārdietim Haraldam Lūsim tehnoloģiju dizaina olimpiādē – ekselences medaļa un goda diploms;
* Aicina apmeklēt ceļojošo izstādi "Ar otas pieskārienu..."
Pateicoties veiksmīgai dalībai projektu konkursā "Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrisko aktivitāšu dažādošana", aizvadītajā svētdienā, 8.augustā, vairāku mākslas studiju dalībniecēm Jumpravā bija iespēja Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Alekseja Naumova vadībā piedalīties gleznošanas plenērā – meistarklasē. Rezultātā ir tapusi ceļojošā izstāde "Ar otas pieskārienu...".
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Inta Mačuka: Esmu bezgala pateicīga visiem!
Ne jau arī visur var laukos piebraukt: ņem tik smago somu plecā un brien pa kupenām! Jābrien, jo tevi gaida. Un tu nevari nekur nozust no sava daktera pienākuma. Piemēram, tu redzi zālītē izstiepušos jaunu cilvēku teju bez dzīvības pazīmēm, pieeju klāt, pieliecos tuvāk, ieklausos, paraustu aiz pleca: "Vai tev slikti?" Bēdu brālis slinki paceļ galvu, vēl slinkāk paver šauras ačeles un nošvepst: "Eju tu d…!" "Paldies Dievam!" atviegloti nopūšos."
Jaunajā "OVV" – Andra Upenieka saruna ar ģimenes ārstes Gaidas Bērziņas ārsta palīdzi Intu Mačuku, viņai dodoties pelnītā atpūtā.
* Pārgājiens Ķeguma pilsētas un Tomes pagasta apkaimē;
* Ogres pilsētas svētku programma – 20. un 21.augusts;
* Kā mainījusies jaundzimušo meiteņu vārdu mode?
100 gadu laikā topa 1.vietā ir bijuši 10 vārdi – Anna, Dzintra, Valentīna, Tatjana, Svetlana, Jeļena, Kristīne, Laura, Anastasija un Sofija.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Sports: Latvijas florbola junioru izlasē iekļauti divi lielvārdieši; Ogres novada atlētiem trešā vieta Gulbenē; Ogres novada vieglatlētikas veterāniem septiņas medaļas Jēkabpilī.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!