Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 13. februāra numurā

Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 13. februāra numurā
Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 13. februāra numurā

– Drosme radīt visgardākos stāstus “Vaniļas debesīs”
– Ogres Tehnikuma jaunieši Starptautiskā bakalaurāta programmā
– Aleksandra Rozmarija Zandberga pievienojas Ogres vieglatlētu saimei
– Mūzika ir visa mana dzīve! Mūziķis un producents un Jānis Čubars
– Foto kluba “Ogre” autori bildē zirgus sarkanā uguns zirga gadā
– Kas laukos ziemā darāms? Mežs cērtams, un dzīvniekiem jāpalīdz
– Eiroparlamentāriete Vaidere par Vīksnes rakstu “Krekls tuvāks nekā svārki”
– Vatņiks slavina militāro agresiju, zog alkoholu u.c. policijas ziņas
– Narkomānam par iebraukšanu Daugavā – trīs mēneši cietumā
– Ārkārtas numuru 112 pārslogo pļāpu zvani
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts
– Divas klasiskas izgāšanās Valentīna dienā

