Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 13:14

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 13. janvāra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 13. janvāra numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 12. janvāris, 2026 13:14

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 13. janvāra numurā

OVV

- Dzimstam, precamies, dzīvojam, mirstam. Dzimtsarakstu nodaļas statistika
- Tajās dienās rakstījām vēsturi. Upenieks atminas janvāra barikādes
- Vaicājam ielās – kas ir jūsu barikāžu notikums
- Nezinātnisks sabiedriski politisko aktualitāšu pētījums “Rokas nost!”
- Pirms šova. Aišpurs atlasa komandu koru kariem
- Krupis, apodziņš, ametista bērzlapene, lācene un citas dabas vērtības
- Elektroauto īpatsvars Latvijā tuvojas 2%. Atbalsta programma izsmelta
- Agresīvi brauc, guļ mašīnā, nespēj pārvietoties u.c. policijas ziņas
- Kā darbojas Drošības poga vientuļajiem senioriem

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv.

