Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 13. janvāra numurā
- Dzimstam, precamies, dzīvojam, mirstam. Dzimtsarakstu nodaļas statistika
- Tajās dienās rakstījām vēsturi. Upenieks atminas janvāra barikādes
- Vaicājam ielās – kas ir jūsu barikāžu notikums
- Nezinātnisks sabiedriski politisko aktualitāšu pētījums “Rokas nost!”
- Pirms šova. Aišpurs atlasa komandu koru kariem
- Krupis, apodziņš, ametista bērzlapene, lācene un citas dabas vērtības
- Elektroauto īpatsvars Latvijā tuvojas 2%. Atbalsta programma izsmelta
- Agresīvi brauc, guļ mašīnā, nespēj pārvietoties u.c. policijas ziņas
- Kā darbojas Drošības poga vientuļajiem senioriem