"Esmu piesūcies ar Ogres 1.vidusskolas moto – ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā!" – tā I.Grigorjevs.
* Šonedēļ darbu sākusi jaunā Ogres novada izglītības pārvalde;
* Varbūt nevajag kļūt par aitu?
Lai gan Valsts policijas darbinieki vai ik dienu aicina nebūt lētticīgiem un neiekrist krāpnieku izliktajos tīklos, viņi regulāri saņem cietušo personu iesniegumus. Par šādiem gadījumiem mūsu pusē var lasīt arī gandrīz katrā "OVV" policijas ziņu rubrikā.
* Birzgalē aiztur par narkotisko vielu realizāciju un atsavina vairāk nekā kilogramu marihuānas un amfetamīna;
* Ogre cīņu par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusu neturpinās;
* Kas vada Ogres novada pašvaldības pastāvīgās komitejas?
* Ogres novadā turpmāk būs tikai viena Bāriņtiesa
Uz Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies trīs pretendenti un, izvērtējot iepriekš izsludinātā konkursa rezultātus, jaunās Ogres novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amats uzticēts Dacei Zariņai, kura ir līdzšinējā Ogres novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja. D.Zariņa Ogres novada Bāriņtiesu vada jau kopš 2011.gada, bet Bāriņtiesā strādā kopš 2006.gada. Bāriņtiesas priekšsēdētājai noteikta mēnešalga 1382 eiro apmērā.
* Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā iespējams izdrukāt digitālo Covid – 19 sertifikātu;
* Mūsu senioriem 10 medaļas Ogres novada atklātajā čempionātā
10.jūlijā Ogres novada sporta centra stadionā notika Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā senioriem. Tam bija pieteikušies 107 vieglatlētikas veterāni no daudziem Latvijas novadiem un pilsētām, kā arī 13 viesu sportisti no Lietuvas un viens no Igaunijas. Ogres novadu šajās sacensībās pārstāvēja 26 vieglatlētikas seniori (23 ogrēnieši un 3 ķegumieši), kuri kopumā izcīnīja desmit medaļas: divas zelta, četras sudraba un četras bronzas.
* Lielvārdietis paliek rokas stiepiena attālumā no 140 000 eiro
Droši vien milzīgu vilšanos pagājušās nedēļās nogalē piedzīvoja lielvārdietis Jānis Freibergs, kuram pavisam nedaudz pietrūka, lai televīzijas šovā "SuperBingo" laimētu 140 tūkstošus eiro.
