* 11.jūnijā Rembates skola svinēs 150 gadu jubileju;
* Andris Upenieks: Atbildība svētā nevainībā un ierastā glītumā
Devītajā maijā vaiga sviedros rāvās pakalpotāji – puķu nolicēji. Nākamajā rītā sekoja glīti sarindoto ziedu nošķūrēšana ar buldozeru, to izmantoja pieviltie, pazemotie un savu nepanākušie: puķes salika vēlreiz. Vakarā uzšķīlās vecas klaigas un jauni, agresīvi naidi. Bet amatpersonu atbildība izskatās kā sastājusies kopbildei, kurā visi pozē svētā nevainībā un ierastā glītumā.
* Ogres sapieri veic atmīnēšanas darbus Daugavpilī;
* Valsts amatpersonu deklarācijas: Deputātei Kļaviņai iespaidīgas parādsaistības;
* Sāksim visu no jauna?
"Ja man jautātu, piemēram, Lindermans, Mitrofanovs vai Ždanoka, kas nojauca svēto pieminekli, atbildētu mierīgi: "Jūs nojaucāt. Un sākāt ar piemiņas vietas jēgas graušanu. Ar to, ka no sākotnējās pulcēšanās izstūmāt laukā kritušo piemiņas godināšanu, sev paturot organizētas "politiskas" klaigas, ar kurām gadiem tiecaties ievainot un apvainot valsti, kurai vajadzēja kļūt arī par jūsu valsti," tā A.Upenieks.
* Ogres novadā turpina demontēt padomju okupācijas pieminekļus;
* SIA "Ogres piens" atbilde uz sūdzību par vircas smaku
"Vēlamies atvainoties iedzīvotājiem, kam uzņēmuma darbības rezultātā radušās neērtības! No savas puses plānojam turpināt investīcijas modernizācijas pasākumos, kas mazinās uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi."
* Šogad Ogres novadā uz valsts ceļiem plānoti vairāki remontdarbi;
* Liene Cipule: "Lai varētu labi darīt darbu, ir svarīgi atrast savu aicinājumu";
"Man par to nav bijis jādomā, man bija skaidrs, kādā jomā vēlos sevi realizēt, un tā ir laime. Es domāju, šie aicinājumi atnāk, un cilvēkam vienkārši tajos jāieklausās, jo apsēsties un izdomāt, par ko kļūt, nav iespējams. Vecākiem jācenšas pamanīt, kas bērnu interesē, bet nav jāgaida, ka bērns realizēs vecāku sapņus. Aicinājums var atnākt dažādos dzīves posmos, kad cilvēks pēkšņi izlemj pilnībā mainīt savu dzīvi."
* Mākslas galerijā "Ceturtā priede" – Daiņa Bērziņa pasteļu personālizstāde
Vēl te ilggadējās Ogres Mūzikas un mākslas skolas pasniedzējas Māras Mārtiņjānes – Kašes vadībā ikviens var apgūt glezniecību un pēc laika varbūt atklāt arī savu gleznu izstādi.
* Sports: BK “Ogre” bronzas sēriju pret "LU" sāk ar uzvaru; Ogres novada seniori – Latvijas vicečempioni dambretē; "Ogres NSC" rezultatīvā cīņā pārspēj "Bauskas BJSS"; Ogres jaunajiem peldētājiem 20 medaļas Ķekavā.
