Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 13. marta numurā
-Spēles prieks, kas nepāriet. Ķeipenes teātrim «Pūce» – 25
-Latvieši novērojumi Dubaijā - cilvēki turpina sauļoties
-Vaicājam ielās, vai un kā jūs ietekmē karš Tuvajos Austrumos?
-Zaļais kurss - stabili fosils. Latvijas biodīzeli var nopirkt. Tikai ārzemēs
-Krāpšana. Tēvs gribēja iepriecināt dēlu, bet finālā - ne bungu, ne naudas
-Apzog ciemiņš, apzog veikalu, liek akmeņus uz sliedēm. Policijas ziņas
-«Man mājās ir izcila komanda!» saruna ar NMPD vadītāju Lieni Cipuli
-Veselība sākas šķīvī, nevis aptiekā. Kā ēdiens ietekmē dzīves kvalitāti
-Renārs Grasis izceļas pasaules orientēšanās čempionātā ar slēpēm
-Slēpošanas seriāls Ogres Zilajos kalnos noslēdzies
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Ir sākusies balsu makšķerēšana nākošajām Saeimas vēlēšanām. 1928. gads
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts