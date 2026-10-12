Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 13. oktobra numurā
-Kāpēc viņi saka «jā» tieši šeit – kāzu namā «Liepu Laipas»
-Kamēr citiem ķirbji neizauga, Suntažu «Rāpšās» raža jau izpirkta
-Lauksaimniekiem sācies subsīdiju pļaujas laiks
-Meži klimata pārmaiņās. Saruna pētnieci Dagniju Lazdiņu
-Papildinājums slimnīcas ģimenes ārstu komandā. Darbu sāk Baiba Sirmā
-Varmākam par nemācīšanos uzvedības korekcijas kursā – sabiedriskais darbs
-Nozog naudu, uzbrūk kaimiņienei. Policijas ziņas
-Klāt Svecīšu vakari. Mūžīgā vēlēšanās neaizmirst
-Vaicājam ielās, cik nozīmīga jums ir šī tradīcija
-Paiet malā var no malas. Upenieks par Vienotību un aktuālo politikā
-Hitlers patiešām bija ļoti slikts. Pārdomas pēc Brehta «Impērijas» Valmierā
-Askorbīnskābes trūkums ķermenī? Vitas Giles krustvārdi