Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14. augusta numurā
– Bibliotēkas jaunajai mājai pieci gadi. Vienas pēcpusdienas reportāža
– Vaicājam novadniekiem ielās, vai un kādas grāmatas lasāt?
– Komunālais konflikts Meņģeles pagastā. Iedzīvotāji uzskata, ka tiek apmeloti
– Vai skolotāja alga būs 3350 eiro mēnesī? Upenieks par aktuālo izglītībā
– Sociālajā dienestā ienāk sieviete ar cirvi rokās u.c. policijas ziņas
– Varmākam par aizliegtu tuvošanās – 200 stundas sabiedriskā darba
– Mazajām saimniecībām izdzīvot grūtāk. Saruna ar profesoru Aleksandru Adamoviču
– Adriana Reitmane iekļuvusi pasaules elitē. 14. vieta U-20 čempionātā
– Izstāde “Ieraudzīt Lielvārdi” Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku acīm
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– 1929. gads. Atpūtas vietās samesti tādi priekšmeti, ko, redzot, nākas nosarkt
– Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts