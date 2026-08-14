Piektdiena, 14.08.2026 16:25
Virma, Zelma, Zemgus
Piektdiena, 14.08.2026 16:25
Virma, Zelma, Zemgus
Piektdiena, 14. augusts, 2026 09:09

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14. augusta numurā

"Ogres Vēstis Visiem"
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14. augusta numurā
Piektdiena, 14. augusts, 2026 09:09

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14. augusta numurā

"Ogres Vēstis Visiem"

– Bibliotēkas jaunajai mājai pieci gadi. Vienas pēcpusdienas reportāža
– Vaicājam novadniekiem ielās, vai un kādas grāmatas lasāt?
– Komunālais konflikts Meņģeles pagastā. Iedzīvotāji uzskata, ka tiek apmeloti
– Vai skolotāja alga būs 3350 eiro mēnesī? Upenieks par aktuālo izglītībā
– Sociālajā dienestā ienāk sieviete ar cirvi rokās u.c. policijas ziņas
– Varmākam par aizliegtu tuvošanās – 200 stundas sabiedriskā darba
– Mazajām saimniecībām izdzīvot grūtāk. Saruna ar profesoru Aleksandru Adamoviču
– Adriana Reitmane iekļuvusi pasaules elitē. 14. vieta U-20 čempionātā
– Izstāde “Ieraudzīt Lielvārdi” Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku acīm
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– 1929. gads. Atpūtas vietās samesti tādi priekšmeti, ko, redzot, nākas nosarkt
– Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.