* Mūsu florbolistiem piektā vieta pasaulē
Pagājušās nedēļas nogalē Helsinkos noslēdzās pasaules čempionāta florbolā vīriešiem finālturnīrs, kurā Latvijas izlases sastāvā cīnījās arī pieci Lielvārdes florbola audzēkņi – lielvārdieši Aivis Kusiņš, Armands Savins un Oskars Tūtāns, ogrēnietis Jānis Salcevičs, kā arī Toms Akmeņlauks, kurš šobrīd pārstāv Liepājas klubu "Kurši". Latvieši čempionātu noslēdza ar divām skaistām uzvarām, otro reizi pēc kārtas iegūstot augsto piekto vietu.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Ziemassvētku tirdziņi Lielvārdē un Ogrē;
* Ogrē viesosies Sonora Vaice un Nauris Indzeris;
* Neraugoties uz ziemīgajiem laikapstākļiem, Ogres novadā turpinās uzsāktie būvdarbi;
* Ogres novadā plāno izveidot jaunu sabiedriskā transporta maršrutu
Plānotajā jaunajā Ogres pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā kopumā paredzētas 22 pieturvietas: Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa – Ogres autoosta – Ogres novada Sporta centrs – Raiņa prospekts – A/S “Ogre” – Ikšķiles brīvā skola – Sv. Meinarda sala – kafejnīca “Pie dārza” – Ikšķiles vidusskola – Skolas iela 4, Ikšķile – Lazdukalna kapi – Krustceles – Tīnūžu skola – Kranciema krustojums – “Pērles” – “Monētas” – “Kursieši” – Turkalne – Kapi 2 – Kapi 1 – Slimnīca – Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa (pieturvietas vēl tiks precizētas).
* Avārijā Tīnūžu pagastā divi bojāgājušie
Kravas automašīnas konteiners bija pilns ar kūdru, tā kopējam svaram pārsniedzot 26 tonnas. Jaudas, ar kuru baltais mikroautobuss ietriecās kravas automašīnas aizmugurē, pat pietika konteinera izkustināšanai no vietas.
* HK “Ogre” piekāpjas diviem Viļņas klubiem.
