Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14.decembra numurā:
Lielvārdes florbola audzēkņu kopbilde pēc pēdējās spēles Helsinkos: Oskars Tūtāns (no kreisās), Aivis Kusiņš, Jānis Salcevičs, Toms Akmeņlauks un Armands Savins. Ritvara Raita foto
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14.decembra numurā:

* Šogad "Ziemassvētku eglīšu stāstam" pieteiktas 80 eglītes Ogrē, Draudzības ielā 4, mājas apsaimniekotājs sarūpējis eglīti un rotājumus, ar kuriem eglīti izpušķojuši mājas iedzīvotāji. Eglīti sargā sniegavīrs Olafs, kuru, starp citu, atkušņi nebiedē, jo Olafs veidots no 750 plastmasas glāzītēm! Pašu rokām eglīti Birzgalē pušķojuši arī Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrības pārstāvji, bet kādai eglītei Rembatē ir pat bruņots sargs!

* Mūsu florbolistiem piektā vieta pasaulē
Pagājušās nedēļas nogalē Helsinkos noslēdzās pasaules čempionāta florbolā vīriešiem finālturnīrs, kurā Latvijas izlases sastāvā cīnījās arī pieci Lielvārdes florbola audzēkņi – lielvārdieši Aivis Kusiņš, Armands Savins un Oskars Tūtāns, ogrēnietis Jānis Salcevičs, kā arī Toms Akmeņlauks, kurš šobrīd pārstāv Liepājas klubu "Kurši". Latvieši čempionātu noslēdza ar divām skaistām uzvarām, otro reizi pēc kārtas iegūstot augsto piekto vietu.
* Ziemassvētku tirdziņi Lielvārdē un Ogrē;
* Ogrē viesosies Sonora Vaice un Nauris Indzeris;
* Neraugoties uz ziemīgajiem laikapstākļiem, Ogres novadā turpinās uzsāktie būvdarbi;
* Ogres novadā plāno izveidot jaunu sabiedriskā transporta maršrutu
Plānotajā jaunajā Ogres pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā kopumā paredzētas 22 pieturvietas: Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa – Ogres autoosta – Ogres novada Sporta centrs – Raiņa prospekts – A/S “Ogre” – Ikšķiles brīvā skola – Sv. Meinarda sala – kafejnīca “Pie dārza” – Ikšķiles vidusskola – Skolas iela 4, Ikšķile – Lazdukalna kapi – Krustceles – Tīnūžu skola – Kranciema krustojums – “Pērles” – “Monētas” – “Kursieši” – Turkalne – Kapi 2 – Kapi 1 – Slimnīca – Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa (pieturvietas vēl tiks precizētas).
* Avārijā Tīnūžu pagastā divi bojāgājušie
Kravas automašīnas konteiners bija pilns ar kūdru, tā kopējam svaram pārsniedzot 26 tonnas. Jaudas, ar kuru baltais mikroautobuss ietriecās kravas automašīnas aizmugurē, pat pietika konteinera izkustināšanai no vietas.


* HK “Ogre” piekāpjas diviem Viļņas klubiem.

