* Kāpēc Lielvārdē nav izdevies īstenot nevienu sabiedrības līdzdalības projektu?
Pret iedzīvotāju iniciatīvu ir jāattiecas ar cieņu, jo pretējā gadījumā tas nevis veicinās sabiedrības līdzdalību, bet tieši pretēji – to mazinās.
* Pārbaudījumi iemāca novērtēt dzīvi;
* Par bruņotu laupīšanu lauku mājā Rembatē aizturēti trīs vīrieši;
* Egils Helmanis: Darbā draugu nav – vai nu tu izdari, vai neizdari
Novada vadītājs apvienošanos jūt ļoti praktiski un fiziski: novads ir jāzina, novadā ir jābūt, pa to ir jābraukā. “Vecā” novada teritorijā mērķtiecīgi esmu izbraukājis katru ceļu un celiņu. Ja pats redzi situāciju vai notiekošo, lietas būtību saproti daudz, daudz labāk. Ja esi novada vadībā, tev ir jāzina, kā jūtas, kā dzīvo un kur dzīvo cilvēki, kādas ir viņu vajadzības. Man nevar kaut ko iestāstīt, jo es novadu zinu gana labi. Piebildīšu, jauno novadu pilnībā vēl neesmu apbraukājis – par mūsu resursiem zinu – ir meži, ir lauki, ir purvi, ir Daugava un Ogre.
* Ogrē uzsākta jauna vides dizaina objekta būvniecība – uz aizsargmola top bāka;
* Arī pēc ĀTR dzīve turpinās – cilvēki dzimst, mirst un precas
“Mirstība, tāpat kā visā valstī, pieauga arī Ogres novadā. Dzimstība, protams, varēja būt lielāka, arī noslēgto laulību skaits, bet daudzi cilvēki pagaidām atturas slēgt laulības, jo gaida pandēmijas beigšanos, lai var sarīkot skaistus svētkus,” saka Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane.
Vairāk – jaunajā “OVV”.
* Tautas pūtēju orķestra HORIZONTS un maestro Viļa Kokamegi jubilejas koncerts UZ VELLA PARAUŠAN’!
* Veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem piepildīsies pakāpeniski: kas jāņem vērā?
1.februārī Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta produktu ienākšanu tirgū, noteikts depozīta sistēmas pārejas periods no šā gada 1.februāra līdz 31.jūlijam.
* Sports: BK “Ogre” cer jau rīt atgriezties laukumā; Ogres vieglatlētiem 10 medaļas
starptautiskās sacensībās Valmierā; Vīriešu 1.līgā labākās sekmes “Lielvārdei”; Kasparam Bērziņam lieliska spēle pret “Metropolitans 92”.
