Pirmdiena, 13.07.2026 18:02
Margarita, Margrieta
Pirmdiena, 13.07.2026 18:02
Margarita, Margrieta
Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 14:30

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. jūlija numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. jūlija numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 13. jūlijs, 2026 14:30

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. jūlija numurā

OVV

-Dienas centra “Saime” vadītājs Jurijs Lanavojs palīdz invalīdiem no Ukrainas
-Par tuvu sarkanajam stūrītim. Šleseru un prokremliskās partijas vieno valoda
-Bendžamins Franklins: «Mums jāturas kopā, citādi mūs pakārs pa vienam»
-Vaicājam novadniekiem, kā mudināt tautiešus atgriezties Latvijā?
-Par dzīvnieku labturību un slimību risku stāsta PVD pārstāvis Mareks Samohvalovs
-Kārtējam bērnu un sievas sitējam Ogrē piespriež probācijas uzraudzību
-Darbiniece apzog savu uzņēmumu un inscenē aplaupīšanu. Policija pieķer
-Ulbrokā ir sākta rotācijas apļa izbūve, bet no Tīnūžiem būs veloceļš
-Mitrāju atjaunošana sniedz būtiskus ieguvumus. Zālāju eksperte Līga Gavare
-Teicams šāvējs, kas prot arī labi maskēties? Vitas Giles krustvārdi

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?