Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. jūlija numurā
-Dienas centra “Saime” vadītājs Jurijs Lanavojs palīdz invalīdiem no Ukrainas
-Par tuvu sarkanajam stūrītim. Šleseru un prokremliskās partijas vieno valoda
-Bendžamins Franklins: «Mums jāturas kopā, citādi mūs pakārs pa vienam»
-Vaicājam novadniekiem, kā mudināt tautiešus atgriezties Latvijā?
-Par dzīvnieku labturību un slimību risku stāsta PVD pārstāvis Mareks Samohvalovs
-Kārtējam bērnu un sievas sitējam Ogrē piespriež probācijas uzraudzību
-Darbiniece apzog savu uzņēmumu un inscenē aplaupīšanu. Policija pieķer
-Ulbrokā ir sākta rotācijas apļa izbūve, bet no Tīnūžiem būs veloceļš
-Mitrāju atjaunošana sniedz būtiskus ieguvumus. Zālāju eksperte Līga Gavare
-Teicams šāvējs, kas prot arī labi maskēties? Vitas Giles krustvārdi