* Lemj par Ogres pirmā mēra Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu
Lai godinātu Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona (1875–1941) izcilo personību un viņa ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā, Tautsaimniecības komitejas deputāti lēma piešķirt nosaukumu "Jūlija Marsona laukums" nekustamajam īpašumam Skolas ielā 2C un tam līdzās esošajam nekustamajam īpašumam bez nosaukuma, attiecīgi likvidējot adreses Ogrē, Skola ielā 2B un Skolas ielā 2C.
* Ogres masveida vakcinācijas centrā dzīvās rindas senioriem vairs nebūs;
* Bīskaps Pāvils Brūvers: Tev būs savu tēvu un māti godāt
"Aizvien biežāk pat augstākā līmeņa ASV amatpersonu vidū notiekot centieni izvairīties no vārda "māte". Tai vietā par māti tiekot runāts kā par personu, kas dzemdē, vai par vecāku viens vai divi, vai vēl kā citādi, bet tikai ne "māte", jo tas neatbilstot t.s. ģenderisma ideoloģijai."
* Ķegumā noslēgusies ilgi gaidītā Ogres ielas rekonstrukcija
Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Dace Soboļeva atzīst, ka šis projekts ir ļoti būtisks novada pašvaldībai, jo Ogres iela ir viena no centrālajām ielām, pa kuru iedzīvotāji mēro ceļu gan uz skolu, gan pirmsskolas izglītības iestādi, gan pašvaldību un arī bibliotēku.
* Ķeipenē vēlēšanu iecirkni, kas līdz šim atradies pirmsskolas izglītības iestādē, plānots izvietot Tautas namā;
* Ogres novada personības – gleznotājs Uga Skulme: vasarā Ogrē bija jauki
Uzturoties Ogrē, mākslinieks daudz laika pavadīja gleznojot: ""Es Ogrē dzīvoju kā Tarzāns. Neskuvu bārdu, puskails dzīvoju pa mežu. Basām kājām, lina biksēs un svārkos gāju uz pilsētu. Garām braucošie karavīri tad mani sauca par otru Irbīti un uzrunāja: “Matvej, kuda iģjoš?" Bārdiņa viņu acīs mani bija pataisījusi par krievu. 1927.gada vasarā Ogrē bija jauki: kaut arī malu malās būvējās, tomēr Mālkalnos vēl bija ļoti klusi. Bija daudz lakstīgalu, daudz gan arī odžu."
* BK "Ogre" vēlreiz skāris Covid-19
12.maijā bija jānotiek Latvijas basketbola līgas (LBL) bronzas sērijas otrajai spēlei starp "Liepāju" un "Ogri", bet, kā informēja LBL direktors Kristaps Janičenoks, tā atcelta, jo vienam no Ogres basketbolistiem bijis pozitīvs vīrusa Covid-19 tests. Drīzumā gaidāms paziņojums par tālāko šīs sērijas likteni.
* Ogrēnietei Santa Stepulānei lielisks starts Belgradā!
