Ceturtdiena, 13.11.2025 14:39
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. novembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. novembra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 14. novembra numurā

- Valsts svētkos godinām novada izcilniekus – Gada cilvēkus un Goda pilsoņus
- 18. novembrī cīņa par Latviju bija vēl priekšā gan karā, gan diplomātijā
- Viņas cēlais profils iekalts sudraba pieclatniekā. Kas bija Zelma Bauere
- Muzeja ekspozīcijā «Brīvības ceļš» eksponēti Lāčplēša Kara ordeņi
- Novada mēra Egila Helmaņa paziņojums par aktuālo situāciju politikā
- Padomāt par kādu, izņemot sevi... pulkvede Antoņina Bļodone
- Muzejs: kirilica Neatkarības laukumā bija provokācija
- Ziedu pušķis ar sēru lenti - māte draud meitai
- Dēls ziņo par iereibušu māti u.c. policijas ziņas
- «Ogre United» – Nākotnes līgas čempioni! Saruna ar Emīlu Latkovski
- «Visa Veida Kustība» izaicina 10 dienu garumā
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Mazpilsētu ārstu konflikts ar slimo kasēm. Iz pagājības
- Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts
- Atvadu vārdi Andrim Lindem
Laikraksta nākamais numurs iznāks 21. novembrī

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
