Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 14. oktobra numurā

Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 14. oktobra numurā
Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 14. oktobra numurā

– Pozīcijas piedāvājums opozīcijai 100% superdemokrātija
– Kad valoda, kas izdzīvoja, kļūs par valodu, kas vieno?
– Atmiņās par neatkarības cīņām. Saruna ar atmodas aktīvistu Ivaru Ignatānu
– Ikšķilieši izveido baptistu draudzi. Noturēts pirmais dievkalpojums
– Ogres invalīdu biedrība īstenojusi sekmīgu projektu
– Jaunumi Ciemupes bibliotēkas lasītāju klubiņā
– Ogres centrālajā bibliotēkā gaidāma tikšanās ar rakstnieci Janu Egli
– Kas kaiš Stambulas konvencijai? Viedokļi, risinājumi un vērojumi
– Deputāts Iklāvs: Varat turpināt mest ar akmeņiem, tos savāks, un taps pils
– Dzer, krāpjas, uzbāžas u.c. policijas ziņas
P.S. MĀRI ROŽĀN, NEZODZ MŪSU ZIŅAS!

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

