11.septembra priekšpusdienā Tomes pagastā, Ratu kalna apkaimē, jau sešpadsmito reizi norisinājās sēņošanas čempionāts. Atvasarīgie laika apstākļi, ziņas par to, ka šoruden Latvijas mežos sēņu ir daudz, kā arī Tomes Tautas nama rīkotā pasākuma labā slava uz sēņošanas sacensībām bija sapulcējusi rekordlielu dalībnieku pulku – 95 sēņotājus, kas bija sadalījušies 31 komandā. Sēņu lasītāji bija ieradušies no visiem Latvijas stūriem, bet vistālāk braucis bija kāds sēņotājs no Lielbritānijas.
* Mācību procesam notiekot attālināti, varēs saņemt pārtikas pakas
"Mūsu vērtējumā silta ēdiena nodrošināšana nav iespējama, ņemot vērā, ka Ogres novada pašvaldībā ievērojami palielinājies izglītojamo skaits – 1.septembrī pirmo līdz 12.klašu posmā vien mācības uzsākuši teju septiņi tūkstoši skolēnu. Arī talonu ieviešana nav iespējama, jo ir jānodrošina vienlīdzīga konkurence un šobrīd to nav iespējams izdarīt, mēs nevaram nodrošināt, ka šos talonus pieņems visās Ogres novada pārtikas tirdzniecības vietās. Līdz ar to racionālākais lēmums ir pārtikas pakas, kuras sagatavo ēdinātāji," skaidro I.Grigorjevs.
* SIA "Ogres Namsaimnieks": Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās mainīs elektrības stāvvadus;
* Atklāj kultūrizglītības telpu "Lielvārdietes pūrs";
* Nesaskaņotais auto mīļotāju pasākums Pārogrē noslēdzies bez nopietniem incidentiem
V.Gržibovskis norāda, ka diemžēl Ogrē, Druvas ielā 5, notikušais pasākums iepriekš nebija saskaņots ar pašvaldību un oficiāli nevarēja notikt, līdz ar to policijas darbinieki sākuši divus administratīvo pārkāpumu procesus pret pasākuma organizatoriem – 1995.gadā dzimušo A. un 1994.gadā dzimušo E. – vienu procesu par publiska pasākuma organizēšanu, nesaskaņojot to ar Ogres novada pašvaldību, un otru par epidemioloģiskās drošības prasību Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu.
* Dabīgi produkti mūsu imunitātes stiprināšanai
Trīslitru burkā ielieciet trīs sasmalcinātus citronus, trīs ķiploka galviņas, trīs ēdamkarotes medus, pārlejiet ar aukstu ūdeni un izturiet trīs dienas. Jādzer pa vienai ēdamkarotei trīs reizes dienā visai ģimenei.
* SK "Ogre" triumfē Latvijas čempionāta autokrosā komandu ieskaitē;
* Tīnūžnieks Gribuška – Latvijas vicečempions simtlauciņu dambretē;
* Ogres novada senioriem 3.vieta galda tenisā;
* BK "Ogre" aizvadījusi vēl divas pārbaudes spēles.
