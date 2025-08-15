Piektdiena, 15.08.2025 22:47
Ceturtdiena, 14. augusts, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. augusta numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. augusta numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. augusta numurā

- Klāt galvenā Marijas debesīs uzņemšanas svinību diena
- Kāpēc novadnieki dodas svētceļojumā
- Zelta 400 metri. Artūram Pastoram ceturtais Latvijas čempiona tituls
- Sporta mīļotāji pulcēsies Madlienā
- Ogres ielejas dabas parkā uzieta tumšā piepjložņa
- Kā novadnieki leģendāri izklaidējās leģendārajos Meņģeles svētkos
- Aija Bremšmite un Vija Kilbloka - pret un par mākslīgo intelektu
- Prokremliski sarkans porolona kubs apvainojies. Mediju virtuve
- Nekad neesam tik labi dzīvojuši! Upenieka pārdomas
- Ogres slimnīcā iegādāts jauns aprīkojums
- Kaimiņam skauž intīmā dzīve, šķirtenis grib ieriebt sievai u.c. policijas ziņas
- Grieķu uguns patrons ir Prometejs, latviešiem - Labrencis. Dzīvesziņa
- Jankavs no Pumpuriem paslepšus valsts mežā nocirtis 36 kokus. 1939. gads

