* Ogres novadā vakanti gan pagastu pārvalžu vadītāju, gan skolotāju amati;
* Ielu intervija: Kā vērtējat Civilās savienības (viendzimuma laulības) likumprojektu?
* Laulības surogāts
Pret Civilās savienības likumprojektu iebilst ģimenes vērtību pārstāvji.
Kā pretreakcija tam šobrīd ir uzsākta vēlētāju parakstu vākšana, lai ģimenes jēdzienu nostiprinātu Satversmē atbilstoši sabiedrības vairākuma gribai. Parakstīties var šeit: https://latvija.lv/lv/PV
* Ogres slimnīcā projektē jauno Dzemdību nodaļu un iekārto PCR testu laboratoriju
Kas attiecas uz jaunās PCR laboratorijas izbūvi, D.Širovs skaidro, ka šobrīd jau daļēji aprīkots laboratorijas kabinets un šonedēļ tiks piegādātas pirmās iekārtas, kas pēc izmēra ir lielas – tās sākotnēji jāievieto telpā, pēc tam varēs izbūvēt starpsienas. Laboratorija varētu sākt darboties jau tuvāko nedēļu laikā. D.Širovs norāda, ka, pat ja tobrīd saslimšana ar Covid – 19 būs mazinājusies, tā neizzudīs un ar šo slimību tomēr nāksies sadzīvot vēl krietnu laiku. Jaunajā laboratorijā būs iespēja analīzes nodot Ogres slimnīcā, rezultātu saņemot jau pāris stundu laikā.
* Ķeipenes pirmsskolā aizvadītas Ziemas olimpiskās spēles 2022;
* "Lielvārde/Fat Pipe" fantastiski izglābjas Ādažos;
* "ONSC/HK Ogre" čempionāta 2.posmu sāk ar uzvaru pār ludzāniešiem;
* BK "Ogre" pārliecinoši uzvar Tallinā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!