Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 15.jūnija numurā:

Skolotāja Vita jeb Viloleta Žukovska Zaļās prakses noslēguma dienā sniedz vēl pēdējos norādījumus 6.kursa audzēknēm, kurām nākamais būs atbildīgs gads –jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs, cerams, klātienē.Dzintras Dzenes foto
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 15.jūnija numurā:

* OMMS Zaļā prakse – iespēja sastapties klātienē

Aizvadītajā nedēļā noslēdzās Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) jauno mākslinieku tradicionālā vasaras jeb Zaļā prakse, kas ilga divas nedēļas un faktiski šajā mācību gadā skolas audzēkņiem bija vienīgā iespēja beidzot sastapt pedagogus un kursa biedrus klātienē.
Vairāk – jaunajā "OVV". Te arī abiturientu diplomdarbi.


* Jaunie dabasgāzes sadales tarifi no 1.jūlija;
* Atjaunos Taurupes muižas klēti;
* Ogrē vairākos nozīmīgos infrastruktūras objektos turpinās būvdarbi;
* Ogres teātris ar “Skroderdienām Silmačos” viesosies Ikšķilē un Meņģelē
Izrādes radošajā komandā: kostīmu māksliniece Ilze Kupča-Ziemele un scenogrāfs Māris Ruskulis. Lomās: Antonija – Astra Kolberga, Dūdars – Guntars Arājs, Ieviņa – Katrīna Anna Ozoliņa, Kārlēns – Mārcis Broks u. c. Šogad "Skroderdienu Silmačos" iestudējumā debitēs jauns aktiersastāvs – Alekša lomā pirmo reizi iejutīsies aktieris Ernests Greizis, Elīnas lomā būs redzama Signe Stabinge, Rūda lomā – Herberts Legants, Bebenes lomā – Sarmīte Krauze.


* Recepte: Zemeņu zupa ar šampanieti;

* Praktiski un noderīgi: Speciālistu padomi veiksmīgai smēķēšanas atmešanai
Otra ļoti izplatīta kļūda ir smēķēšanas atmešanu apvienot ar citiem veselīgiem jaunievedumiem savā ikdienā, piemēram, no 1.janvāra apņemoties sākt jaunu un skaistu dzīvi un atmest visu reizē – pārstāt lietot alkoholu, atmest smēķēšanu, pārtraukt slinkošanu un sākt vingrot. Šādas pārāk plašas apņemšanās nemēdz sniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ ārste ieteic ar smēķēšanas atkarību nodarboties atsevišķi.


* Ikšķilietis Gailums uzvar šķēpmešanas sacensībās Ženēvā;
* Handbols: HK "Ogre" piedzīvo zaudējumu un dodas vasaras brīvdienās.
Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar astoņiem vārtu guvumiem bija Vjačeslavs Rutka, piecus golus iemeta Aivars Čikuts, pa četriem – Edijs Putniņš un Jānis Bauze. Ar trim vārtu guvumiem izcēlās Reinis Sļusarevs, ar diviem – Toms Lielais, bet pa golam iemeta Renāts Hovratovičs un Andris Pozņaks.

